Försäljning av kött, Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om jobbet
Vi söker en driven och resultatinriktad köttförsäljare som vill vara med och utveckla vår försäljning mot restauranger, industrikunder och matbutiker. Du kan själv välja om du vill arbeta hemifrån med att boka möten med kunderna, eller vara ute på fältet och träffa dem personligen. Tjänsten utgår från Stockholm.
Försäljning av köttprodukter till nya och befintliga kunder
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta via telefon, mejl och digitala möten - eller vid behov träffa kunder på plats
Ansvara för offerter, uppföljning och orderhantering
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom livsmedel eller restaurangbranschen
Är självgående, målinriktad och flexibel i ditt arbetssätt
Har god kommunikationsförmåga och datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift, ytterligare språk är meriterande
B-körkort är ett plus om du vill arbeta ute på fältet
Vi erbjuder:
Provisionsbaserad lön utan tak - du styr själv din inkomst
Möjlighet att arbeta hemifrån, ute på fältet - eller en kombination
Ett fritt och utvecklande arbete med stort eget ansvar
Goda möjligheter att påverka din egen försäljning och utveckling
En arbetsplats med engagemang och fokus på långsiktiga kundrelationer
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559499-3197), http://www.torghandel.se
113 20 STOCKHOLM Jobbnummer
