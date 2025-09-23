Försäljning av kött, Stockholm

Torghandel Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-09-23


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Torghandel Sverige AB i Stockholm

Om jobbet
Vi söker en driven och resultatinriktad köttförsäljare som vill vara med och utveckla vår försäljning mot restauranger, industrikunder och matbutiker. Du kan själv välja om du vill arbeta hemifrån med att boka möten med kunderna, eller vara ute på fältet och träffa dem personligen. Tjänsten utgår från Stockholm.

Publiceringsdatum
2025-09-23

Dina arbetsuppgifter
Försäljning av köttprodukter till nya och befintliga kunder
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta via telefon, mejl och digitala möten - eller vid behov träffa kunder på plats
Ansvara för offerter, uppföljning och orderhantering

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom livsmedel eller restaurangbranschen
Är självgående, målinriktad och flexibel i ditt arbetssätt
Har god kommunikationsförmåga och datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift, ytterligare språk är meriterande
B-körkort är ett plus om du vill arbeta ute på fältet

Vi erbjuder:
Provisionsbaserad lön utan tak - du styr själv din inkomst
Möjlighet att arbeta hemifrån, ute på fältet - eller en kombination
Ett fritt och utvecklande arbete med stort eget ansvar
Goda möjligheter att påverka din egen försäljning och utveckling
En arbetsplats med engagemang och fokus på långsiktiga kundrelationer

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: info@torghandel.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Torghandel Sverige AB (org.nr 559499-3197), http://www.torghandel.se
113 20  STOCKHOLM

Jobbnummer
9523068

Prenumerera på jobb från Torghandel Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Torghandel Sverige AB: