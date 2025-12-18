Förrättningslantmätare
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad / Lantmätarjobb / Skellefteå Visa alla lantmätarjobb i Skellefteå
2025-12-18
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, samhällsbyggnad i Skellefteå
Tycker du om att kombinera juridik, teknik och samhällsnytta i praktiken? Då kan rollen som förrättningslantmätare hos oss vara perfekt för dig.
Hos Lantmäterimyndigheten i Skellefteå arbetar du nära engagerade kollegor och får vara med där det verkligen händer. Här värdesätts ditt engagemang och hos oss får du möjlighet att utvecklas i en roll som är både ansvarsfull och betydelsefull för kommunen och dess invånare.
DIN ROLL
Som förrättningslantmätare hos oss handlägger du lantmäteriförrättningar inom kommunens geografiska område. Det innebär att du utreder, bereder och genomför olika former av fastighetsbildningsåtgärder, såsom avstyckning, fastighetsreglering, ledningsrätt, anläggningsförrättning och klyvning.
Du ansvarar för att upprätta beslutshandlingar och kartor samt ger kvalificerad rådgivning inom fastighetsjuridik. I rollen ingår också kontakt med medborgare, företag, myndigheter och interna kommunala verksamheter, samt deltagande i utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete för att stärka kommunens kompetens inom fastighetsbildning och markfrågor.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har en högskole- eller universitetsutbildning på minst kandidatnivå inom juridik, lantmäteri eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Har du tidigare erfarenhet av arbete med handläggning av lantmäteriförrättningar ser vi det som meriterande. Erfarenhet av geodetisk mätning inom fastighetsbildning samt mättekniskt utredningsarbete, exempelvis arkivforskning, beräkningar och transformeringar, är meriterande. Även vana att arbeta i kartprogrammet Geosecma ses som en fördel. Du kommunicerar skickligt på svenska i både tal och skrift, lyssnar aktivt och anpassar ditt budskap efter mottagaren för att nå fram tydligt och effektivt. Du har grundläggande kunskaper i engelska.
Som person är du strukturerad och organiserar ditt arbete väl, vilket gör att du kan driva ärenden från start till mål på ett effektivt sätt. Du är trygg i din yrkesroll och hanterar komplexa situationer utan att tappa fokus. Samtidigt är du samarbetsorienterad och prestigelös, och kan bygga förtroendefulla relationer med både kollegor och externa aktörer. Din analytiska förmåga gör att du ser samband och långsiktiga konsekvenser i komplex information och hittar hållbara lösningar i ditt arbete.
B-körkort kan vara meriterande beroende på arbetsuppgifternas inriktning.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå kommun är till ytan den största kommunen i Sverige som har kommunal lantmäterimyndighet och en av de kommuner i Sverige som får in flest ärenden per år. Det innebär att du hos oss har möjlighet att handlägga alla typer av förrättningsärenden och får stor möjlighet att utvecklas i din roll. Lantmäterimyndigheten består av ungefär 20 personer fördelade i team med bred kompetens inom förrättningsverksamhetens alla delar. Här blir du en del av en arbetsplats där självständighet och stort förtroende är en självklarhet, samtidigt som kollegor gärna delar med sig av sin kunskap.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med viktiga och ansvarsfulla uppdrag som direkt påverkar hur Skellefteå växer och tar form. Arbetsdagen är varierad och innehåller både självständigt arbete och samarbete med kollegor och externa aktörer. Ena dagen kan du spendera inne på kontoret med juridiskt utredningsarbete eller produktion av kartor, en annan dag kan du arbeta ute i fält med att markera eller utreda fastighetsgränser.
Dessutom kommer du till en arbetsplats med riktigt bra förmåner. Det är alltifrån individuell handledning och kompetensutveckling, till friskvårdsbidrag och årsarbetstid som gör det enklare att hitta en fungerande balans mellan jobb och fritid. Plus att Skellefteå kommun så klart är en trygg och stabil arbetsgivare, där det inte finns några gränser för hur du kan utvecklas. Möjlighet till arbete på distans kan vara aktuell utifrån din profil och erfarenhet
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på.
Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "637851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
HR-partner
Matilda Ökvist 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9651087