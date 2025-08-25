Förrådsadministratör till verksamhetsområde Umeå
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, förpackning/montage m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås enklast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Läs mer om anstalten Umeås verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/umea/#verksamhet
Vi söker nu två förrådsadministratörer till verksamhetsområde Umeå
Som förrådsadministratör utgör du en viktig stödfunktion för den övriga anstalten/häktet. Du kommer att få jobba med varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att packa upp, visitera och skriva in klienters tillhörigheter vid ankomst, samt att skriva ut, packa och lämna ut eller skicka klienters tillhörigheter vid permission, flytt eller när klienter försätts på fri fot, förlustanmälningar, hantering av hemställan och beslut om innehav. Arbetet kan också innefatta klientnära arbete.
Du kommer även till viss del arbeta med att begära offerter enligt ramavtal, fakturahantering, inköp av förbrukningsvaror, kontorsmaterial, kläder m.m samt lagerhållning och intern distribuering av dessa inom anstalten/häktet.
Du kommer ha ett nära samarbete med inskrivningspersonal, klienthandläggare, vakthavande befäl samt närmaste chef.Kvalifikationer
Som förrådsadministratör på anstalten är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och att du har förmågan att själv planera, strukturera och prioritera i ditt arbete. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer samt uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. I din roll bidrar du till helheten och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens
• Arbetslivserfarenhet från lager/förrådsarbete
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
Vi ser det som meriterande om du har:
• Kunskaper i och erfarenhet av att hantera fakturor och beställningar, gärna i Kriminalvårdens ekonomisystem Proceedo och KVR.
• Erfarenhet av beslutsfattande i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete vid häkte eller anstalt inom Kriminalvården
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
