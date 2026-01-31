Förmedlande kundtjänstmedarbetare
2026-01-31
Säljande kundtjänst medarbetare sökes - för dig som gillar ansvar, tempo och resultat!
Vi söker dig som arbetar (eller precis arbetat) i en säljande kundtjänst och som vet vad rollen innebär på riktigt. Du trivs med att ha många ärenden parallellt, ställa rätt frågor till våra kunder, omvandla dialog till affär - utan att tumma på kundnytta och förtroende.
Det här är inte en roll för dig som behöver detaljstyrning eller inte kan ta beslut på egen hand. Det är en roll för dig som tar ägarskap, driver ditt eget resultat och vill påverka din egen utveckling, prestation och lön. (Finns inget lönetak).
Om rollen
Du arbetar med inkommande och utgående kunddialoger där fokus är:
Försäljning och merförsäljning
Rådgivning utifrån kundens behov
Uppföljning av affärer och ärenden
Målstyrt arbete mot tydliga KPI:er
Traditionella kundtjänst ärende (Pin/Puk/surf är slut!).
Du ansvarar själv för att strukturera din arbetsdag och säkerställa att dina mål nås.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av en säljande kundtjänst
Är självgående och van att ta eget ansvar
Är målfokuserad och motiveras av resultat
Är trygg i att ställa behovsbaserade frågor
Har god datorvana och kan hantera flera system samtidigt
Vi erbjuder:
En tydlig roll med klara förväntningar
Hög garanterad lön + prestationsbaserad/rörlig
Korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat
Ett team som värdesätter ansvarstagande
Viktigt att veta
Detta är en säljroll i kundtjänstmiljö. Om du söker en traditionell supportroll utan försäljningsfokus är detta inte rätt tjänst att söka. Spara då både din och vår tid för intervju .
Din ansökan ska tydligt innehålla beskrivning av din tidigare erfarenhet av försäljning samt vilka typer av mål du arbetat mot.
Du?
Välkommen att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@sstnet.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljande kundtjänstmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Digital Center i Landskrona AB
(org.nr 556554-0282) Jobbnummer
9715614