Företagssköterska/ Sjuksköterska

Wallberghälsan AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-11-03


Företagssköterska / Sjuksköterska med hjärta för hälsa
Välkommen till Wallberghälsan - här gör du verklig skillnad!
Vi fortsätter att växa och söker nu en engagerad specialistutbildad företagssköterska eller sjuksköterska med erfarenhet av företagshälsovård.
Wallberghälsan är ett familjeägt företag med ca 700 kunder som har varit verksamt i 13 år.
Vi har två mottagningar med säte i Skärholmen samt på Södermalm.
Hos oss får du använda din kompetens brett - från hälsoundersökningar och livsstilsrådgivning till att coacha individer och stötta organisationer i deras hälsoarbete.
Det här erbjuder vi dig
En varierad vardag - ingen dag är den andra lik! Du arbetar på våra moderna mottagningar i Skärholmen och på Södermalm, samt ute hos kund.
Möjlighet att påverka - du planerar, leder och genomför hälsoundersökningar/ hälsoinsatser som gör verklig skillnad för både människor och verksamheter.

Gemenskap och utveckling - hos oss råder en en varm och välkomnande arbetsmiljö."
Du blir en del av ett professionellt och omtänksamt team.
Du vill ingå i en nytänkande företagshälsovård och bidra med ditt engagemang för utveckling.
Vår organisation är platt och innebär nära samarbete mellan kollegor, verksamhetschef och VD.

Vi söker dig som
Är specialistutbildad företagssköterska eller sjuksköterska med erfarenhet av företagshälsovård och minst 5 års erfarenhet inom vården.
Brinner för hälsofrämjande arbete och vill bidra till ett hållbart arbetsliv.
Trivs med att arbeta självständigt men uppskattar också samarbete i team.
Har god erfarenhet av provtagningar
Har god digital vana och ett professionellt förhållningssätt till kunder och uppdrag.
Har god erfarenhet av rådgivning inom livsstil och hälsa

Meriterande erfarenheter
Hälsoprofiler och konditionstester
Hälsocoaching och livsstils medicin,
Tidigare arbete inom företagshälsovård

Ditt uppdrag
Ge rådgivning inom arbetsmiljö och hälsa till chefer och medarbetare.
Genomföra hälsoundersökningar, provtagningar, vaccinationer, drogtester och spirometrier.
Arbeta med tidig rehabilitering och missbrukshantering.

Tjänstgöringsgrad: : 80-100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökningar som inte uppfyller de angivna kompetenskraven kommer tyvärr inte att beaktas.
Är du rätt person?
Bifoga ditt CV och vi ser gärna att du inkommer med ett personligt brev.
Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: lisa@wallberghalsan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wallberghälsan AB (org.nr 556821-2046), http://www.wallberghalsan.se
Stensätravägen 4 (visa karta)
127 39  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Verksamhetschef
Lisa Martinelle
lisa@wallberghalsan.se
0812130180

Jobbnummer
9586152

