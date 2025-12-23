Föreståndare/ Enhetschef
2025-12-23
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Är du en visionär ledare med djup förankring i vetenskapliga metoder och lagstiftning?
Är du en visionär ledare med djup förankring i vetenskapliga metoder och lagstiftning?
Supporta Omsorg söker nu en föreståndare som vill leda och utveckla ungdomsvården in i framtiden. Genom en grund i vetenskapliga metoder vill vi bygga en förebild som andra inspireras av. Vill du vara med och skapa standaren för framtidens HVB?
Om rollen
Som föreståndare hos Supporta Omsorg har du det övergripande ansvaret för att driva och utveckla vår verksamhet. Rollen kräver en unik kombination av strategiskt tänkande, operativt ledarskap och god kunskap inom socialtjänstlagen. Din främsta uppgift är att säkerställa en trygg, rättssäker och evidensbaserad vårdmiljö för våra inskrivna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och inspirera: Du har personalansvar och coachar ditt team mot gemensamma mål genom ett närvarande och prestigelöst ledarskap.
Kvalitetssäkring & Dokumentation: Du ansvarar för att all dokumentation sker enligt IVO:s föreskrifter och att verksamheten lever upp till kraven i SoL och LVU.
Vetenskaplig förankring: Du implementerar och säkerställer användandet av vetenskapligt prövade metoder (t.ex. KBT, MI, lågaffektivt bemötande) i det dagliga arbetet.
Samverkan: Du upprätthåller och utvecklar ett gott samarbete med socialtjänst, vårdnadshavare, skola och andra externa aktörer.
Verksamhetsutveckling: Du identifierar utvecklingsbehov och driver förbättringsprojekt för att Supporta ska ligga i framkant vad gäller kvalitet och innovation.
Ledningsjour mellan 16-08 vissa veckor ingår i tjänsten.
Vi söker dig som vill vara en förebild. Du är trygg i din yrkesroll och har en förmåga att skapa engagemang och stolthet i en personalgrupp.
Krav för tjänsten:
Utbildning: Det är ett krav att du har en akademisk examen om minst 180hp inom socialt arbete eller annan högskoleutbildning som IVO bedömer som relevant för föreståndarskap.
Erfarenhet: Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom HVB eller liknande vårdform.
Lagstiftning: Mycket goda kunskaper i SoL, LVU och angränsande lagstiftning.
Personlighet: Du är strukturerad, kommunikativ och har en stark personlig integritet. Du ser lösningar där andra ser hinder och agerar alltid utifrån en sund värdegrund.
B-körkort
Varför Supporta Omsorg?
Supporta omsorg är en erfaren vårdgivare som snart varit aktiv i 12 år.
Vi har en vårdkedja bestående av: familjehem, stödboende, behandlingsenhet samt akut HVB med 40 talet medarbetare fördelat på 3 orter.
Vi startar ytterligare 3 enheter under 2026.
Återkopplingen från Ivo speglar våran verksamhet och bekräftar ett väl genomfört kvalitetsarbete.
Hos oss får du chansen att påverka på riktigt. Vi har korta beslutsvägar och en ambition att vara den mest attraktiva samarbetspartnern för socialtjänsten. Vi erbjuder dig en miljö där kvalitet går före kvantitet och där du får resurserna att bedriva vård som gör skillnad.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev) via e-post. Urval sker löpande.
Supporta Omsorg tillämpar registerkontroll enligt lag om registerkontroll av personal för arbete vid HVB-hem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: geir.nyckel@supportaomsorg.se
