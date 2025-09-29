Fordonstekninker
2025-09-29
Nu söker vi Fordonstekniker för att bygga vårt team inom mobila bilverkstad. Vi är ett transports företag som startar en digitala mobila verkstad som hjälper våra egna- och våra fleet partners bilar på plats när uppstår något plötsligt problem i bilar.
Om jobbet
Som fordonstekniker kommer du att arbeta med riktning, reparation samt hjulmätning och hjulinställning av person-och lätt lastbilar. Vi söker dig med erfarenhet från branschen, som kan utföra allt från felsökningar, utrustning av begagnade och nya bilar samt underhåll, till motorservice och reparationer.
Rollen passar dig som har ett stort intresse för fordon och teknik. Hos Divine Transport blir du en del av ett erfaret team i ett företag med en varm, familjär kultur där samarbete och trivsel står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter kan vara:
Service och underhåll
Byta olja, filter, tändstift, bromsbelägg och andra slitdelar.
Kontrollera däck, avgassystem, kylsystem och batteri.
Felsökning
Använda datorbaserade diagnosverktyg för att hitta fel i motor, elektronik eller styrsystem.
Lyssna, provköra och analysera symtom från kunden.
Reparationer
Bromsar, styrning och fjädring.
Växellåda och drivlina.
Elektriska system (lampor, startmotor, generator, sensorer).
Kundkontakt
Förklara vad som är fel och vad som behöver åtgärdas.
Ge kostnadsförslag på reparationer.
Administration
Administration
Dokumentera utfört arbete.
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: divinetransportsab@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonstekniker". Omfattning
Divine Transport AB
(org.nr 559486-8480)
118 49 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9532057