Fordonstekniker, Tomelilla
Michelsens Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Tomelilla Visa alla maskinreparatörsjobb i Tomelilla
2026-01-16
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Michelsens Bil AB i Tomelilla
, Ystad
eller i hela Sverige
Vi tänker oss att du är, eller att du har som mål att bli riktigt duktig på att serva och reparera bilar. Vi är också ganska säkra på att du vill tillhöra ett starkt team som arbetar för varandra och sätter högt värde i att alla ska trivas på sitt arbete.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du arbeta med några av marknadens starkaste bilmärken (Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra och Skoda), där du har alla möjligheter i världen att vidareutbilda dig och bygga din kompetens.
Vi erbjuder en trygg anställning och alla andra fördelar som ett kollektivavtal för med sig. Michelsens Bil är ett välmående företag och en stark arbetsgivare.
På Michelsens Bil värdesätter vi din personliga hälsa och har därför ett generöst friskvårdsbidrag och kontinuerliga hälsokontroller.
Hos oss är det nummer ett att ha kul tillsammans! Som anställd på Michelsens Bil kan du därför se fram emot roliga temakvällar, After Work, Teambuilding och annat skoj.
Vad förväntar vi oss av dig?
Som person är du en lagspelare som inte är rädd för att "hugga i" där det behövs. Du är en glädjespridare och värdesätter en god stämning på arbetsplatsen.
Ingen dag är den andra lik och det är därför viktigt att du trots oväntade situationer kan bibehålla kvalitét på dina arbetsuppgifter samt ett gott bemötande både mot kund och mot dina kollegor.
Vi ser gärna att du innehar fordonsteknisk utbildning, formulerar dig väl i såväl tal och skrift samt innehar B-körkort.
Information och ansökan
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten avser 100% tillsvidare med start enligt överenskommelse.
Vår värdegrund står på fyra ben. Det är engagemang, respekt, kundfokus och hållbarhet som kännetecknar oss på Michelsens Bil och vi ser såklart att vår värdegrund är något som du också står för. Michelsens Bil genomför enligt gällande rekryteringsprocess i samtliga rekryteringar en kontroll av CV/Meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning.
Tveka inte att söka om tjänsten passar in på dig, vi går igenom ansökningarna löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstidens slut.
Har du frågor eller funderingar? Kontakta Servicemarknadschef jon.nilsson@michelsensbil.se
Ansök via formulär på michelsensbil.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Michelsens Bil AB
(org.nr 556225-9142), https://michelsensbil.se/lediga-tjanster/
Simrishamnsvägen 46 (visa karta
)
273 22 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicemarknadschef
Jon Nilsson jon.nilsson@michelsensbil.se Jobbnummer
9687410