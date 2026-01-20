Fordonsanpassare till Bewa Intraf
2026-01-20
Om Bewa Intraf En av Nordens största på fordonsanpassningar
Bewa Intraf AB har över 30 års erfarenhet av anpassningar av färdtjänst, skolbuss, sjuktransport och specialfordon. Vår produktionsanläggning är belägen i Uddevalla, Västra Götaland och vi har ca 60 anställda. Företaget startades 1987 och har därefter vuxit till en av Nordens största påbyggare i branschen. Vår ledstjärna är erfarenhet och gediget kunnande i samråd med kundens önskemål.
Om tjänsten
I rollen som Fordonsanpassare kommer du att få jobba med kundspecifika anpassningar av fordon. Du kommer att arbeta med inredning och anpassningar inom olika verkstadsprojekt, med på- och ombyggnationer av olika typer av fordon. Variationen i arbetet innebär att du behöver kunna vara lösningsorienterad och inte vara rädd för att testa nya lösningar. Arbetet kommer att utföras i en mindre grupp men dina arbetsuppgifter kommer mestadels att utföras självständigt.
Din erfarenhet
Vi tror du har relevant utbildning inom industriprogrammet, fordonsprogrammet eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med slutmontering av fordon. Elkunskap är meriterande.
Din personlighet
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad, och driven. Har ett intresse av teknik, bilar eller elektronik. Du tycker om att jobba med händerna och är mån att få en bra slutprodukt. Du är praktiskt lagd och har ett öga för detaljer. Det är viktigt att du även är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på www.bahusia.se
För mer information
Håkan Karlsson, telefon 0522 44 02 43
