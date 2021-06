Förändringsledare till Kommunstaben - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Organisationsutvecklarjobb i Luleå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Organisationsutvecklarjobb / Luleå2021-06-28Hos Luleå kommun har vi alla stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 6900 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 000 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?Kommunstaben är en strategisk och operativ resurs för de mål och ambitioner som kommunstyrelsen har och där ingår avdelningen Innovation och utveckling samt enheten Digital Utveckling. Vårt uppdrag är att stödja kommunens alla verksamheter och bolag i förändringsarbete, digitalisering och utveckling. Digital utveckling där denna roll är placerad består av ca 15 personer med bred och senior kompetens som spänner från verksamhetsutveckling, e-tjänsteutveckling, BI och e-utbildning. Vi arbetar tillsammans mot Vision 2050 där vi skapar ett hållbart och attraktivt Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Nu är kommunen dessutom inne i ett stort förflyttningsarbete där denna roll kommer att vara drivande.I denna kvalificerade roll hos oss kommer du att utveckla, driva och projektleda uppdrag från seniora beställare och ledningsgrupper. Uppdragen rör förändring, verksamhetsutveckling, innovation och digitalisering. Du är med och utvecklar verksamheterna för att förbättra både för organisationen och för medborgarna.I rollen har du stort eget ansvar och är drivande i det stora kommunövergripande förflyttningsarbetet som pågår. Du leder projekt-team och samarbetar inom organisationen för att skapa samsyn och gemensam målbild. Du driver även förbättringsarbeten inom Kommunstaben samt andra delar av organisationen. Dina arbetsuppgifter för dig ut i resten av organisationen där du samarbetar över gränserna, med många intressenter för att nå resultat.Arbetsuppgifterna kommer att innefatta bland annat projektledning, verksamhetsutveckling, förändringsarbete, workshop-ledning, analys, processutveckling samt införande av resultaten i verksamheten. Du kommer att leda uppdrag från insikt till implementering och förankring med ett kund- och medborgardrivet fokus i agil anda.2021-06-28Du har en akademisk examen, med inriktning mot verksamhetsutveckling, förändringsledning, tjänstedesign, agila metoder, ständiga förbättringar, processutveckling, innovation eller liknande. Utöver grundutbildningen har du även praktisk yrkeserfarenhet inom nämnda områden såsom projektledning, förändrings- och utvecklingsarbete, workshopledning, verksamhetsutveckling etc. i medelstora eller stora organisationer eller som konsult.Du är en person som drivs av att arbeta i en miljö med tillitsbaserad styrning och ledning, där du får möjligheten att ta egna initiativ och påverka. Du är analytisk och strukturerad samt har en god samarbetsförmåga och trivs att arbeta i team. Du har förmåga att skapa och underhålla relationer genom att du upplevs social, ödmjuk, prestigelös samt bidrar med en positiv energi. Du får saker gjorda och har ett genuint intresse för förbättringsarbete och att leverera resultat som gör verklig nytta. Du ser möjligheter där andra ser problem och har förmågan att se helheten och göra bra avvägningar. Du inspirerar andra att ta ansvar och bidra till förändringar. Arbetet kräver att du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och välkomnar en bredd av sökanden. Allt ifrån en driven person med några års erfarenhet inom området till en senior och trygg projektledare med lång erfarenhet. Kanske har du varit verksam inom en bredda av olika verksamheter eller som managementkonsult, verksamhetskonsult eller projektledare, gärna i dylika projekt inom myndigheter, kommunal verksamhet eller privat sektor.Denna rekryteringsprocess hanteras av StudentConsulting och Luleå kommuns önskan är därför att alla eventuella frågor går direkt till ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Therese Isaksson. Denna rekryteringsprocess hanteras av StudentConsulting och Luleå kommuns önskan är därför att alla eventuella frågor går direkt till ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Therese Isaksson. Du når Therese via mail på therese.isaksson@studentconsulting. Therese har semester fram till 29/7 och kommer därför att besvara eventuella frågor där efter. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan bestående av CV och personligt brev!Sveriges Ingenjörer0920-45 53 54 Sista dag att ansöka är 2021-07-31