Föräldrastödjare till Familjecentral
2026-02-27
Vi erbjuder dig
• Ett gott arbetsklimat där alla hjälps åt
• Närhet till arbetsledare
• 36 timmars arbetsvecka
• Distansarbete om verksamheten tillåter
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag
Du tillhör enheten för förebyggande arbete och familjerätt som idag består av fem föräldrastödjare, sex fältare, åtta familjerättssekreterare, samt två gruppledare och en enhetschef. Enheten är relativt nybildad och kommer framöver växa för att möta invånarens behov av tidiga och icke biståndsbedömda insatser. Det är ett glatt gäng som brinner för förebyggande arbete och arbete direkt mot invånaren. Enheten samverkar både intern och externt mot andra aktörer.
Uppdraget
Vill du vara med och bygga upp något nytt från grunden - och samtidigt göra verklig skillnad för barn och familjer? Nu startar Norrtälje kommun en familjecentral i Hallstavik med planerad start i maj. Vi söker därför två engagerade och strukturerade föräldrastödjare som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Som föräldrastödjare på familjecentral arbetar du främjande och förebyggande med fokus på barn 0-6 år och deras föräldrar. Uppdraget innebär att stärka föräldrar i deras roll, bidra till trygga uppväxtvillkor och skapa en lättillgänglig mötesplats för familjer i Hallstavik. Du kommer vara en viktig del och en av två föräldrastödjare som är med och startar upp Familjecentral i kommunen. Du kommer arbeta i nära samverkan med BVC-sköterskor och vara en del i det implementerade Hembesöksprogrammet.
I rollen som föräldrastödjare kommer du att:- Erbjuda individuellt stöd och rådgivande samtal till föräldrar- Hålla föräldragrupper och tematräffar- Arbeta med föräldrastödsprogram- Planera och genomföra öppna aktiviteter för barn och föräldrar- Samverka med BVC, barnmorskemottagning, öppen förskola och socialtjänst- Delta i uppsökande verksamhet och relationsskapande arbete i lokalsamhället
Kvalifikationer
• Socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete med barn och familjer
• Erfarenhet av föräldrastödjande arbete och gruppverksamhet
• God samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Meriterande
• Relationsskapande och lyhördhet
• Självständig och initiativtagande
• Strukturerad och flexibel
• Trygg i att leda grupper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Vill du vara med och skapa en trygg mötesplats för Hallstaviks familjer? Välkommen med din ansökan!
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Tillträde: 2026-05-01 eller enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Vi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/norrtalje-kommuns-vardegrund/)
och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/).
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/)
