Fönsterputsare | Window Cleaner

2025-12-09
Fönsterputsare till Stockholm
Arbetsuppgifter
Som fönsterputsare på BVTLER kommer du att få arbeta med olika typer av uppdrag, både vanlig fönsterputsning samt putsning av inglasade balkonger eller övriga glaspartier. Det kan även förekomma större uppdrag hos företagskunder. Hos oss kommer att få arbeta både självständigt och i team. En viktig del av arbetet är att leverera service av högsta kvalitet och att göra det lilla extra för dina kunder. Arbetet är förlagt på flexibla arbetstider måndag - fredag mellan kl. 8-17, men kvälls- och helgarbete kan tillkomma.Publiceringsdatum2025-12-09Profil
För att trivas i rollen som fönsterputsare bör du vara självgående, serviceinriktad och flexibel. Du är noggrann och punktlig samt att har ett öga för detaljer och gör det där lilla extra för dina kunder. Du behöver kunna följa instruktioner och ha en positiv attityd.
Vi söker dig som:
Har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska i både tal och skrift
Har minst 1 års erfarenhet inom fönsterputsning
Kan arbeta flexibla arbetstider
Erfarenhet inom höghöjdsputsning (kran/sele) är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder dig
BVTLER är en positiv arbetsplats med medarbetaren i fokus. Hos oss får du chansen att arbeta tillsammans med fantastiska kollegor från stora delar av världen och fortsätta utvecklas i din yrkesroll.
Som fönsterputsare på BVTLER får du:
Fast månadslön 75 - 100 %
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Betald restid mellan kunder
Möjlighet till förmånsbil
Anställning inleds med 6 månaders provanställning.
Placering: Stockholm Start: Intervjuer och rekrytering sker löpande
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Window Cleaner for Stockholm
Job description
As a window cleaner at BVTLER, you will work on various assignments, including regular window cleaning, as well as cleaning of glazed balconies or other glass surfaces. Larger assignments for corporate clients may also occur. You will have the opportunity to work both independently and in a team. An important aspect of the job is delivering service of the highest quality and going the extra mile for your customers. The work is scheduled during flexible hours, Monday - Friday, between 8 am and 5 pm, but evening and weekend work may occur.
Your Profile
To thrive in the role of a window cleaner, you should be self-reliant, service-oriented, and flexible. Attention to detail, punctuality, and the ability to go the extra mile for your customers are essential. You need to be able to follow instructions and maintain a positive attitude.
We are looking for someone who:
Has basic knowledge of Swedish or English in both speech and writing
Has at least 1 years of experience in window cleaning
Can work flexible working hours
Experience in high-altitude window cleaing (crane/harness) is a plus, but not required
We offer you
BVTLER is a positive workplace with a focus on its employees. Here, you will have the opportunity to work with fantastic colleagues from various parts of the world and continue to develop in your professional role.
As a window cleaner at BVTLER, you will receive:
Fixed monthly salary at 75 - 100%
Collective agreement
Occupational pension
Wellness grant
Paid travel time between customers
Opportunity for a company car
The employment starts with a 6-month probationary period.
Location: Stockholm Start: Interviews and recruitment are ongoing
Ersättning
