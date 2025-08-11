Fönsterputsare/ Window Cleaner
Rengörare Näslund AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rengörare Näslund AB i Stockholm
, Ekerö
, Värmdö
, Södertälje
, Håbo
eller i hela Sverige
Vi på Rengörare Näslund söker nya kollegor som vill jobba hos med fönsterputs.
Hos oss får du jobba med fantastiska människor från hela världen!
Du kommer att jobba som fönsterputsare hos våra privatkunder, och putsa i både lägenheter och i villor runt om i Stockholm. Vi har mycket uppdrag så räkna med att jobba mycket och vi kommer att anställa dig omgående.
Du måste vara väldigt självständig och kunna ta egna initiativ. Vi vill att du skall vara flexibel och att du kan arbeta mellan 0800- 1700 måndag - fredag, samt att helgjobb kan förkomma.
Vi letar efter dig som;
Är noggrann och punktlig,
Gillar att jobba självständigt och gärna ha erfarenhet av fönsterputs.
Har en positiv attityd.
Engagerad och glad, och trevlig.
Pratar svenska eller engelska
Gillar att "göra det lilla extra"
Gärna körkort och bil men det är inte ett krav.
Stämmer detta in på dig så tveka inte att söka jobbet redan idag! Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: cina.hedlund@rengorarenaslund.se Arbetsgivare Rengörare Näslund AB
(org.nr 556169-6872)
Ingemarsgatan 1 A (visa karta
)
114 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9452034