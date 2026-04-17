Fönsterputsare/ Window Cleaner
2026-04-17
Vi på Rengörare Näslund söker nya kollegor som vill jobba hos med fönsterputs. Vår säsong har redan satt igång så vi behöver anställa någon så fort som möjligt.
Hos oss får du jobba med fantastiska människor från hela världen!
Du kommer att jobba som fönsterputsare hos våra privatkunder, och putsa i både lägenheter och i villor runt om i Stockholm, samt i olika skolor under sommaren.
Du måste vara väldigt självständig och kunna ta egna initiativ. Vi vill att du skall vara flexibel och att du kan arbeta mellan 0800- 1700 måndag - fredag,
Vi letar efter dig som;
Är noggrann och punktlig,
Gillar att jobba självständigt och gärna ha erfarenhet av fönsterputs. men det är inget krav då du kommer få lära dig jobbet av någon av våra erfarna fönsterputsare.
Har en positiv attityd.
Engagerad och glad, och trevlig.
Pratar svenska
Gillar att "göra det lilla extra"
Gärna körkort och bil men det är inte ett krav.
Stämmer detta in på dig så tveka inte att söka jobbet redan idag! Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Via mail
E-post: cina.hedlund@rengorarenaslund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönsterputsare 2026". Arbetsgivare Rengörare Näslund AB
(org.nr 556169-6872)
Ingemarsgatan 1 A (visa karta
)
114 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9861070