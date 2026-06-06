Trollhättan: Projektinköpare till Phinia
Jobbakuten Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Trollhättan Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Trollhättan
2026-06-06
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Vi söker vi en projektinköpare som ansvarar för inköpsaktiviteter inom projekt med fokus på prototypinköp och tidig leverantörsinvolvering. Du driver inköpsprocessen under prototypfasen och samarbetar nära projektteam, inköp, kvalitet, konstruktion och produktion för att säkerställa att material och komponenter uppfyller krav på kvalitet, kostnad och leveranstid. Rollen innebär att representera inköp i projekten, integrera leverantörernas kompetens tidigt i produktutvecklingen och arbeta nära projektledare och tvärfunktionella team.
Vi erbjuder:
En marknadsmässig lön om du uppfyller alla våra krav.
Förskottssemester (betald semester i förväg).
Bonusrätt från 2027, plus mycket mer.
Möjlighet att arbeta i ett globalt och marknadsledande industriföretag.
Internationella utvecklingsmöjligheter och stark lokal närvaro.
Konkurrenskraftiga ersättnings- och förmånsprogram.
Fokus på hälsa, säkerhet och medarbetarutveckling.
En inkluderande företagskultur med stort fokus på samarbete och innovation.
Vi söker dig som är:
Du är strukturerad, proaktiv och trivs i en projektorienterad miljö. Du har ett samarbetsinriktat arbetssätt och kan balansera kommersiella, tekniska och kvalitetsmässiga aspekter. Du kommunicerar tydligt med både interna intressenter och externa leverantörer och känner dig trygg i att självständigt driva inköpsprocesser.
Erfarenhet av inköp inom projekt-, industri- eller tillverkningsverksamhet.
God kunskap om inköpsprocesser, inklusive RFQ, leverantörsval, förhandling och orderhantering.
Erfarenhet av leverantörskontakter samt kommersiella förhandlingar.
Vana att arbeta tvärfunktionellt med konstruktion, kvalitet och produktion.
God organisatorisk förmåga och erfarenhet av att hantera flera parallella aktiviteter.
Erfarenhet av ERP-system samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av prototypinköp, tidig leverantörsinvolvering samt serie- och kategoriinköp är meriterande.
Kunskap om råvaruavtal, leverantörsmatriser och produktutvecklingsprocesser är en fördel.
Bakgrund inom fordons- eller tillverkningsindustrin samt erfarenhet av förbättringsarbete ses som meriterande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för inköpsaktiviteter och materialanskaffning inom projekt.
Driva hela inköpsprocessen under prototypfasen, från RFQ och offertanalys till orderläggning och leveransuppföljning.
Samordna och utveckla prototypleverantörer samt följa upp leveranser och prestation.
Representera inköp och leverantörsperspektivet i projekt samt kommunicera priser, ledtider och leverantörsinformation till projektteam.
Säkerställa inköpsrelaterade delar av BoM, inklusive priser och ledtider.
Samarbeta med inköp, kvalitet, konstruktion och produktion för att välja och involvera rätt leverantörer tidigt i produktutvecklingen.
Ta fram beslutsunderlag för leverantörsval utifrån interna och kundspecifika krav.
Hantera inköpsorder, dokumentation, ritningsändringar, godsmottagningar och uppdateringar i ERP-system.
Säkerställa korrekt inköpsdata samt följa gällande leverantörsavtal och råvarustrukturer.
Arbeta aktivt med leverantörsutveckling, materialplanering och kontinuerliga förbättringsinitiativ.
PHINIA med verksamhet i Åmål är en oberoende, marknadsledande leverantör av premiumlösningar och komponenter med över 100 års tillverkningsexpertis och branschrelationer, med en stark varumärkesportfölj som inkluderar DELPHI®, DELCO REMY® och HARTRIDGETM. Med över 12 500 anställda på 43 platser i 20 länder har PHINIA sitt huvudkontor i Auburn Hills, Michigan, USA.
På PHINIA tillhandahåller vi bränslesystem, elsystem och eftermarknadsprodukter och lösningar av högsta kvalitet – utvecklade och tillverkade på ett ansvarsfullt sätt – som är utformade för att förbättra effektiviteten och minska miljöpåverkan från fordon, industrimaskiner och andra applikationer. Genom att göra det bidrar vi till en renare morgondag, behandlar våra anställda och omgivande samhällen med respekt och håller oss själva ansvariga för robusta etiska standarder.
Vår kultur
PHINIA främjar och odlar en inkluderande kultur och mångsidiga perspektiv, strävar efter att upprätthålla sitt rykte för excellens, frodas på kraften i samarbete och främjar utvecklingen av våra begåvade medarbetare. Vi tror på att göra en positiv skillnad genom vår verksamhet och våra handlingar, och vi tar vårt gemensamma ansvar på allvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Jobbakuten Jobbnummer
9951079