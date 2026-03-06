Fönsterputsare mm
Cleanmaker entreprenad Stockholm AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleanmaker entreprenad Stockholm AB i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
FÖNSTERPUTSARE TILL PREMIUMUPPDRAG I STOCKHOLM
Vi arbetar med större fastighetsbolag och moderna glasfasader - inte villor och småjobb.
Nu söker vi skickliga fönsterputsare som vill arbeta i ett seriöst bolag med rätt villkor och rätt ersättning.
200 kr/timme (vardagar 07-17)
+50 kr/timme vid liftarbete
Kollektivavtal & försäkringar
Långsiktiga uppdrag hos etablerade fastighetsägare
Professionell utrustning & säkra arbetsmetoder
Vi söker dig som har erfarenhet, yrkesstolthet och trivs med arbete på höjd och stora glaspartier.
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta på en högre nivå - med större objekt och bättre struktur.
Skicka en kort presentation av dig själv via DM eller mejl.
Vi intervjuar löpande.
• ----
WINDOW CLEANERS - PREMIUM COMMERCIAL PROJECTS IN STOCKHOLM
We work with major property companies and modern glass façades - not small residential jobs.
We are now looking for skilled and professional window cleaners who want to join a serious company offering strong compensation and long-term stability.
200 SEK/hour (weekdays 07:00-17:00)
+50 SEK/hour for lift work
Collective agreement, insurance & secure employment
Long-term contracts with established property owners
Professional equipment & safe working methods
We are looking for someone who:
• Has experience in professional window cleaning
• Is confident working on larger buildings and glass façades
• Takes pride in quality and efficiency
• Is reliable and safety-focused
• Lift certification is a plus (not mandatory)
This is an opportunity to work at a higher level - structured projects, professional clients, and proper working conditions.
Send a short introduction about your experience via DM or email.
Interviews are held continuously. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
email först och samtal sedan,
E-post: stephan.gekas@cleanmaker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönsterputs mm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleanmaker entreprenad Stockholm AB
(org.nr 559190-7869)
127 39 SKÄRHOLMEN Jobbnummer
9782212