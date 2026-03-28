Fönsterputsare
2026-03-28
Fönsterputsare till Strands Fönsterputs - Nacka med omnejdPubliceringsdatum2026-03-28Om tjänsten
Strands Fönsterputs söker fönsterputsare inför kommande säsong i Nacka och närliggande områden. Arbetet innebär fönsterputs hos både privatpersoner och företag.Dina arbetsuppgifter
Fönsterputs och fasadtvätt hos privata kunder
Kundkontakt och service på plats
Planering och genomförande av uppdrag enligt schema
Säkerställa hög kvalitet i utfört arbeteKvalifikationer
Erfarenhet av fönsterputs är meriterande men inget krav
God fysik då arbetet är praktiskt och rörligt
B-körkort är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och i teamDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta praktiskt och har lätt för att möta kunder på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder
Introduktion och upplärning vid behov
Ett varierande och aktivt arbete
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Ett bra team med fokus på kvalitet och god kundservice
Om anställningen
Placeringsort: Nacka med omnejd
Anställningsform: Säsongsanställning (möjlighet till förlängning)
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post och berätta kort om dig själv och din bakgrund. Urval sker löpande.
Kontaktperson: Jesper
Strands Fönsterputs
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: info@strandsfonsterputs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strand Facility Management AB
(org.nr 559081-7945)
Stenhuggarvägen 1 (visa karta
)
132 38 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägaren
Jesper Strand info@strandsfonsterputs.se 0760470766 Jobbnummer
