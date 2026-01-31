Fönserputsare Malmö
VI REKRYTERAR!
Jobbpunkten AB har fått fortsatt förtroende att genomföra rekrytering åt en arbetsgivare med verksamhet i Malmö och närliggande områden.
Kund söker personal för fönsterputsning till uppdrag i Malmö samt på andra orter där företaget har verksamhet. Arbetet är självständigt, omväxlande och passar dig som trivs med fysiskt arbete.
Arbetet sker ofta på hög höjd och ställer krav på ansvarstagande, säkerhetstänk och god fysik.Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Fönsterputsning hos företag och privatkunder
Arbete på hög höjd
Planering och genomförande av uppdrag enligt säkerhetsrutinerKravprofil för detta jobb
B-körkort
Ansvarstagande och lyhördhet
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet är meriterande
Är du intresserad av denna lediga tjänst eller känner någon som letar efter jobb inom fönsterputs?
Välkommen till vår rekryteringsträff med snabbintervjuer på plats!
6 februari 2026
10:00-14:00
Södergatan 39 Helsingborg Gatuplan
Ta med ditt utskrivna Cv ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobb@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
