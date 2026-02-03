Fokusskolan | Lärare i fritidshem
Nyfo AB / Pedagogjobb / Nyköping Visa alla pedagogjobb i Nyköping
2026-02-03
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyfo AB i Nyköping
Fokusskolan | Lärare i fritidshem
Nu önskar vi förstärka kollegiet med ytterligare en erfaren och legitimerad lärare i fritidshem.
På Fokusskolan sätter vi stort värde på att bry oss om varandra och våra elever. Vi är helhjärtat och varmt engagerade i vårt arbete och elevernas studiemiljö. Sedan skolan startades 1996 har många årliga aktiviteter och traditioner etablerats som ger guldkant åt både elever och medarbetare. Till exempel temaveckor, studieresa till koncentrationslägrens Polen och hajker. Att traditionerna hålls vid liv beror på ett stabilt kollegium med många kompetenser som tas tillvara.
Vi är en liten skola med gott om vuxna i verksamheten. Som pedagog hos oss är du aldrig ensam. Du jobbar nära tillsammans med speciallärare, elevassistent, elevhälsan och skolledare kring gruppen.
Vår kristna värdegrund är central för oss som jobbar på Fokusskolan. Den genomsyrar hela verksamheten - vi bemöter andra som vi själva vill bli bemötta. Det märks i klassrummet, på rasterna, i lektioner och i aktiviteter.
Du kommer att trivas hos oss om:
• Du är lugn och trygg, gillar ordning och reda.
• Du får energi av att möta barn och ungdomar.
• Du är kreativ och bekväm med tekniska hjälpmedel.
• Du hanterar fritidshemmets styrdokument med stor säkerhet och känner stolthet över ditt arbete gentemot elever och deras vårdnadshavare.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Du planerar, genomför och utvärderar fritidshemmets verksamhet i samarbete med dina kollegor.
Du skapar en meningsfull fritid utifrån elevernas behov, intressen och erfarenhet.
Du tar viss del i skolans verksamhet utifrån dina behörigheter.Kvalifikationer
Att du är legitimerad lärare i fritidshem eller fritidspedagog är ett grundkrav.
Du brinner för fritidsverksamheten och är en engagerad pedagog väl förtrogen med de styrdokument som omfattar skolan och fritidshemmet. Du är en flexibel person som har lätt för att samarbeta och du har ett varmt och proffsigt bemötande mot både elever, personal och vårdnadshavare.
Tillträde: Efter överenskommelse
Om du uppfyller ovan angivna krav - mejla din ansökan som ett personligt brev, bifoga CV och en kopia på lärarlegitimation inklusive behörigheter till biträdande rektor Carina Emericks, carina.emericks@fokusskolan.se
. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: carina.emericks@fokusskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare fritidshemmet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyfo AB
(org.nr 556781-2291)
Hälsovägen 11 (visa karta
)
611 60 NYKÖPING Arbetsplats
Fokusskolan Jobbnummer
9719037