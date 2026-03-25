FM Service Management Lead
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Om rollen
Real Estate & Facility Management Nordic är Vattenfalls servicecenter för fastigheter och kontorsservice i Norden. Vi ansvarar för både hyrda och ägda kontorslokaler samt de tjänster som krävs för att arbetsmiljön ska fungera smidigt.
FM Service Management Lead är en senior styrande roll inom RE&FM Nordic med ansvar för att definiera, utveckla och förvalta Vattenfalls FM-tjänster ur ett koncernperspektiv. Rollen säkerställer att FM-tjänster (soft och hard FM) möter verksamhetens behov på ett kostnadseffektivt, säkert och standardiserat sätt samt är i linje med Vattenfalls övergripande mål, styrande dokument och krav på efterlevnad. Rollen agerar kravställare och beställarfunktion gentemot RE&FM Operations och Projects och bidrar till att maximera koncernnytta över hela fastighets- och arbetsplatsportföljen.
Placering i organisationen
Rapporterar till Manager of RE&FM Service Management
Ingår i RE&FM Nordics Service Management-funktion
Arbetar tvärfunktionellt mot:
RE&FM Operations
RE&FM Projects
RE&FM Business Support
Samverkar med Business Areas, Business Units och Staff Functions
Representerar RE&FM i relevanta forum inom FM-området
Ansvar och mandat
Tjänsteägarskap och styrning
Äga och utveckla FM-tjänster inom RE&FM Nordic (soft och hard FM)
Definiera tjänsteinnehåll, gränssnitt och övergripande leveranskrav
Säkerställa enhetliga arbetssätt och standardisering i ett nordiskt perspektiv
Följa upp KPI:er, nyckeltal och övergripande prestation inom FM-området
Strategiskt ansvar och kravställning
Säkerställa dialog med BU/BA kring strategiska behov kopplade till FM-tjänster
Vara kravställare gentemot:
RE&FM Operations (operativ leverans)
RE&FM Projects (förändring och utveckling)
Bidra till framtagande av ramverk, styrande dokument, processer och instruktioner
Utveckling och förbättring
Driva utveckling av FM-tjänster i linje med Shared Service-principer
Säkerställa efterlevnad av:
koncernkrav
lagstiftning och myndighetskrav
relevanta standarder och bästa praxis
Bidra med expertis i riskanalyser, business case och beslutsunderlag
Forum, samverkan och påverkan
Leda eller delta i ett eller flera forum inom RE&FM
Agera informell ledare och mentor inom FM-området
Hålla sig uppdaterad kring branschutveckling, trender och regelverk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta FM-tjänsternas styrmodell och struktur
Säkerställa transparens kring kostnad, kvalitet och leverans
Stödja RE&FM-ledningen med strategiska FM-frågor
Samordna behov och krav mellan verksamhet, Operations och Projects
Bidra till RE&FM Nordics affärs- och verksamhetsplanering
Representera RE&FM i interna och externa sammanhang inom FM-området
Erfarenhet och utbildning
Relevant akademisk examen
Mångårig erfarenhet av Facility Management eller närliggande område
Mycket god kunskap inom FM-leverans, fastighetsförvaltning och arbetsplatstjänster
Erfarenhet från större organisationer eller koncerner
God förståelse för projektverksamhet och säkerhetsfrågor
Mycket goda kunskaper i engelska
Ledarskap
Förväntas ta en styrande roll i forum och arbetsgrupper
Agerar informell ledare och kunskapsbärare inom FM-området
Van att påverka genom struktur, tydlighet och samverkan snarare än linjeansvar
FM Service Management Lead har mandat att:
Initiera, driva och följa upp arbete inom FM-området i linje med koncernens strategiska inriktning
Fatta beslut inom det funktionella ansvarsområdet enligt gällande styrande dokument
Eskalera och driva åtgärder vid identifierade risker eller avvikelser
Representera RE&FM i relevanta interna och externa FM-forum
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Peter Svahn, peter.svahn@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Cecilia Wijkman, cecilia.wijkman@vattenfall.com
.
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00 Rolf Ohlsson (Akademikerna), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO), Anders Bohlon (Unionen)
Välkommen med din ansökan senast 8 april 2026. Urval och intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in dina ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall. Så ansöker du
