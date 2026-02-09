Flyttstädsjobb
Majas Flyttstäd Sverige AB / Städarjobb / Örebro
2026-02-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Majas Flyttstäd söker fler medarbetare i Örebro.
Arbetet består främst av flyttstäd, vilket också inkluderar fönsterputs.
Vi har högt ställda krav på kvalitet i det utförda arbetet, men vi erbjuder stor frihet under ansvar till våra medarbetare.
Vi ser gärna att du:
• Kan arbeta både ensam och i grupp.
• Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera och läsa instruktioner väl.
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner.
Meriterande:
• B-körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@majasflyttstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Örebro".

Majas Flyttstäd Sverige AB
(org.nr 559554-1185)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
Majas Flyttstäd
9729912