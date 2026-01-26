Flyttpersonal - Helsingborg
2026-01-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Visa alla jobb hos Niklassons Flytt AB i Helsingborg
Vi söker nu flyttpersonal till Helsingborg.
Är du redo för en utmaning inom flyttbranschen? Vi söker engagerade och pålitliga medarbetare som vill bli en del av vårt professionella team. Här får du möjligheten att utvecklas inom ett företag som värderar kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet samtidigt som vi tar hand om våra medarbetare.
Varför välja Niklassons flytt?
Utvecklingsmöjligheter - Vi satsar på kontinuerlig utbildning och ger dig chansen att växa i företaget.
Stark gemenskap - Bli en del av ett sammansvetsat team där vi alltid stöttar varandra.
Trygg arbetsmiljö - Vi värnar om säkerhet och erbjuder moderna hjälpmedel och utrustning.
omväxlande arbetsdagar - varje uppdrag är unikt och ger en varierad arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Har en positiv attityd och god samarbetsförmåga.
Trivs med fysiskt arbete och har god kondition.
Har B-körkort (meriterande, men ej krav)
Vill du bli en del av oss? Skicka in din ansökan redan idag. Vänligen ange namn, ålder och bostadsort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: info@niklassonsflytt.se Arbetsgivare Niklassons Flytt AB
(org.nr 559545-3779), https://www.niklassonsflytt.se Kontakt
Anton Niklasson info@niklassonsflytt.se 0760226056 Jobbnummer
