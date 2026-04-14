Flyttkarl / Montör - Deltid - Stockholm
Är du händig, gillar att jobba med kroppen och vill ha ett jobb där dagarna ser olika ut? Då kan det här vara något för dig! Vi söker nu en positiv och pålitlig person som vill bli en del av vårt team som Flyttkarl / Montör.
Hos oss får du ett aktivt jobb där du hjälper kunder med montering, flytt, enklare reparationer och praktiska uppgifter. Du jobbar tillsammans med kollegor som ställer upp för varandra, och får möjlighet att utvecklas med uppdragen.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Montera möbler och utrustning hos kunder
Hjälpa till vid flyttuppdrag och transporter
Använda verktyg och enklare maskiner
Ge ett bra bemötande till kunder - service är en viktig del av jobbet
Vem är du?
Du behöver inte ha lång erfarenhet - viktigast är att du är praktiskt lagd, gillar att ta i och är pålitlig. Du kommer långt med rätt inställning! Du är fysiskt aktiv, trivs med att jobba i team men klarar också att ta eget ansvar.Kvalifikationer
Du pratar och förstår svenska
Du är i god fysisk form och klarar tunga lyft
Du har B-körkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet av flytt, montering eller hantverksjobb
Verktygsvana
Kört lätt lastbil tidigare
Arbetstid: Vardagar 07:00-16:00
Omfattning: Deltid
Plats: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Sök redan idag - vi anställer så snart vi hittar rätt person!
Välkommen till ett jobb med fart, variation och bra kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://jobb.simplexbemanning.se/jobs
117 61 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex, Jordbro Jobbnummer
9852587