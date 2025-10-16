Flygspeditör
2025-10-16
Vill du arbeta i en dynamisk och internationell miljö där du får vara med och skapa värde för både kunder och kollegor?
Vi söker nu en flygspeditör som vill bli en viktig del av vårt operativa team och bidra till effektiva och kundanpassade transportlösningar.
Som flygspeditör ansvarar du för att hantera kunders flygfrakter från bokning till leverans, i enlighet med våra rutiner, transporträtt och tullagstiftning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Operativt hantera flygfrakter från A till Ö enligt gällande SOP:ar och rutiner
• Boka transporter, följa upp uppdrag och informera kunder vid avvikelser
• Upprätta och hantera transport- och tulldokumentation
• Säkerställa korrekta underlag för fakturering och ekonomisk uppföljning
• Delta vid kundmöten och bidra till långsiktiga kundrelationer
• Samarbeta med kollegor för att utveckla effektiva arbetsprocesser
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du har en naturlig känsla för logistikflöden och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Vi ser gärna att du har:
• Minst 1 års erfarenhet av att arbeta i SOP-systemet
• Relevant gymnasieutbildning, gärna kompletterad med logistik- eller speditörsutbildning
• Erfarenhet av flygfrakt eller internationell spedition
• Grundläggande kunskaper i transporträtt och farligt gods
• Goda IT-kunskaper, särskilt i Microsoft Office och gärna även operativsystemet AS400
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• (Meriterande: genomförd GDP-utbildning och erfarenhet av specialtransporter)
Tjänsten är på heltid, måndag till fredag kl. 08:00-16:45.
Låter detta som nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Fast lön
