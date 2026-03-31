Flygsäkerhetsingenjör
2026-03-31
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en erfaren Flygsäkerhetsingenjör.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Leda flygsäkerhetsarbetet på avdelningen
Säkerställa kravställningen på system avseende flygsäkerhet
Säkerställa att systemen uppfyller säkerhetskraven, inklusive att förbereda och granska dokumentation för godkännande
Tillsammans med tekniska sakkunniga utföra analyser för att identifiera och bedöma risker och faror som kan påverka flygsäkerheten
Delta i projektleveranser i nära samarbete med teametKvalifikationer
God kännedom om EUROCAE ED-153
Erfarenhet av flygsäkerhetsarbete enligt ED-153
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
God kännedom om RTCA DO-278A (EUROCAE ED-109)
God kännedom om TSFS 2019:126
Erfarenhet av arbete med flygsäkerhet inom FMV/Försvarsmakten
Erfarenhet av att leda arbete inom områdetÖvrig information
Heltid på plats
Urval av kandidater sker löpande
Mycket goda möjligheter till förlängning
Befattningen kräver säkerhetsskyddsgodkännande och eventuellt visst medborgarskap
Tidsram:
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Startdatum: 2026-05-04
Slutdatum: 2027-04-30
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss på Professional Galaxy.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi önskar inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
