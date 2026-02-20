Flygplanslackerare till Saab!
2026-02-20
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som flygplanslackerare på Saab kommer du att arbeta med målning av både hela flygplan och enskilda flygplansdelar inom både militära och civila projekt. Du kommer arbeta med olika färgsystem och utföra moment som ritningsläsning, maskering, slipning, polering och applicering av färg enligt noggrant definierade processer. Du kommer även i tjänsten att samarbeta med mekaniker och tekniker för att säkerställa att arbetet uppfyller ställda kvalitetskrav. Eftersom hela flygplan lackeras, sker arbetet ofta på hög höjd med hjälp av skylift eller ställningar.
Arbetet kan innebära resor och uppdrag på andra orter och i andra länder.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och bidrar till ett gott samarbete. Du har en flexibel inställning och kan hantera snabba omställningar utan att tappa fokus. Vi ser även gärna att du som person är noggrann, lösningsorienterad och kan ha flera bollar i luften samtidigt.
Vi söker dig som:
*
Har tidigare erfarenhet av arbete med lackering.
*
Har B-körkort.
*
Har god datorvana.
*
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du tidigare har arbetat med industrilackering samt om du har erfarenhet av ritningsläsning.
Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping. Jourberedskap förekommer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
