Flygplanslackerare till Saab!

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som flygplanslackerare på Saab kommer du att arbeta med målning av både hela flygplan och enskilda flygplansdelar inom både militära och civila projekt. Du kommer arbeta med olika färgsystem och utföra moment som ritningsläsning, maskering, slipning, polering och applicering av färg enligt noggrant definierade processer. Du kommer även i tjänsten att samarbeta med mekaniker och tekniker för att säkerställa att arbetet uppfyller ställda kvalitetskrav. Eftersom hela flygplan lackeras, sker arbetet ofta på hög höjd med hjälp av skylift eller ställningar.
Arbetet kan innebära resor och uppdrag på andra orter och i andra länder.Publiceringsdatum2025-08-29Profil
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och bidrar till ett gott samarbete. Du har en flexibel inställning och kan hantera snabba omställningar utan att tappa fokus. Vi ser även gärna att du som person är noggrann, lösningsorienterad och kan ha flera bollar i luften samtidigt.
Vi söker dig som:
* Har tidigare erfarenhet av arbete med lackering.
* Har B-körkort.
* Har god datorvana.
* Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du tidigare har arbetat med industrilackering samt om du har erfarenhet av ritningsläsning.
Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping. Jourberedskap förekommer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
