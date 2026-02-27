Flexibelt extrajobb för drivna problemlösare
2026-02-27
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Stockholm
, Motala
En av våra kunder söker nu 1-3 behovsanställda med varierande omfattning. Upplägget är flexibelt och passar dig som vill arbeta vid behov och ha möjlighet att hoppa in när det behövs.
Tidigare har kunden haft ett upplägg där man haft direktkontakt med ett antal timanställda och tillsammans planerat in arbete utifrån aktuellt behov, ett arbetssätt som fungerat mycket väl och som man gärna fortsätter med.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en riktig problemlösare som trivs med att kavla upp ärmarna och hitta lösningar när utmaningar uppstår. Du är praktiskt lagd, tekniskt intresserad och inte rädd för att ta egna initiativ.
Samtidigt har du den mentala kapaciteten att kunna stötta med:
Orderhantering.
Kundtjänst.
Administration kopplad till försäljning och leveranser.
Det viktigaste är din problemlösningsförmåga och ditt driv. Rätt inställning väger tyngre än formell utbildning.
Om verksamheten
Kunden har sedan 2014 hjälpt maskinägare och entreprenörer och arbetar med ett brett utbud av hjullastare, grävmaskiner samt redskap och traktorer. Det är en verksamhet med högt tempo, varierande arbetsuppgifter och stort fokus på service och lösningsorientering.
Vi tror att du:
Är självgående och ansvarstagande.
Är händig och tekniskt nyfiken.
Har god servicekänsla.
Kan växla mellan praktiskt arbete och administrativa uppgifter.
Har B-körkort (meriterande).
Om MW Field Services
Vi på MW Field Services levererar installations-, service- och underhållsarbete inom telekom, datacenter, el och infrastruktur samt säkerhet och övervakning. Vi har valt dessa områden för att aktivt kunna bidra till ett robustare och tryggare samhälle. Våra kunder verkar inom branscher som möjliggör att vårt moderna samhälle fungerar i både fred, kris och under yttre påverkan. Vår strävan är att bli världsledande på tjänster inriktade på samhällskritisk infrastruktur samt tekniska system för samhällsviktiga funktioner.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare MW Sverige AB
(org.nr 556892-5415), https://mwgroup.se/
972 54 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group 0704299716 Jobbnummer
9766951