Fjärr- och distrubutionschaufförer med CE-körkort

Magnus Andersson Transport AB / Fordonsförarjobb / Klippan
2026-05-05


På grund av utökade uppdrag söker vi nu fler erfarna lastbilschaufförer till vårt åkeri. Vi söker både fjärrchaufförer och charterchaufförer för transporter inom Sverige.

Arbetsuppgifter: Du kommer främst att köra fjärrtrafik och/eller distrubutionstrafik, det förekommer längre turer som innebär övernattning i bilen. Arbetstiderna varierar och kan inkludera natt-, kvälls- och helgkörning.

Publiceringsdatum
Kvalifikationer
CE-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort
Minst tre års dokumenterad erfarenhet som lastbilschaufför

Meriterande:
ADR-intyg
Erfarenhet av tempererade transporter (kyl-/frys)

Vi erbjuder:
Provanställning med möjlighet till fast anställning
Lön enligt kollektivavtal
Ett stabilt åkeri med ordning och reda

Vi söker dig som är ansvarsfull, punktlig och har god vana av självständigt arbete. Du är van vid att representera företaget på ett professionellt sätt i möten med kunder.

Ansökan: Skicka din ansökan via Arbetsförmedlingen eller direkt till theodor@matransport.se. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: Theodor@matransport.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Magnus Andersson Transport AB (org.nr 556604-5836)
Brödernas Gata 12 (visa karta)
264 02  ÖSTRA LJUNGBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kontakt
Theodor Pärsson
Theodor@matransport.se

Jobbnummer
9892466

