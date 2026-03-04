Finnlines söker kockar till fartygen i Malmö
Finnlines Ship Management AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-03-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finnlines Ship Management AB i Malmö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Finnlines söker kockar till fartygen i Malmö!
Finnlines söker kockar till våra härliga team i köket. Som fartygskock hos Finnlines arbetar du i ett litet team i köket där samarbete och kommunikation är viktiga delar för att alla ska trivas.
Som fartygskock kommer du att jobba nära dina kollegor i ett högt arbetstempo där fokus ligger på att passagerare ska få en god matupplevelse. Utöver buffé till våra passagerare kommer du att tillaga mat till all personal som arbetar ombord på fartyget.
Vi lägger stor vikt vid att du har goda kunskaper inom egenkontroll, kökshygien, daglig planering och köksekonomi. Samtliga kockar hos oss deltar i arbetet med beställningar. Du har genomgått kockutbildning och bör ha arbetat som kock minst 3-5 år. Vi ser gärna att du är kreativ, tycker om att jobba både inom varma- och kalla sidan samt kan laga god husmanskost.
Vi söker Dig som kan tänka Dig jobba både korta och lite längre perioder hos oss! Chans till fast anställning finns!
Ordinarie personal arbetar två veckor ombord och är ledig två osv. Vid vikariat kan det förekomma andra scheman. Under dina tjänstgöringsperioder bor du ombord.
Inom sjöfarten finns krav på att du är Fartygskock. Det innebär att du med intyg från din kockutbildning söker ut ett certifikat hos Transportstyrelsen.
Utöver det behöver du ha:
Full Basic Safety -intyg
HACCP-intyg
Kunskap om egenkontroll
Kunskap om köksekonomi
Hygienkunskaper i ett kök
Svenska och engelska är krav
Kunskaper i polska och/eller tyska är meriterande
Vi vill gärna att du bor i närområdet!
Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att söka. Skicka in ditt CV och bli en del av vårt team på Finnlines! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Finnlines Ship Management AB
(org.nr 556314-8369)
Lappögatan 2b (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Finnlines Ship Management AB Jobbnummer
9776918