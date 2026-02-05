Financial Controller till NTM
2026-02-05
Arbetar du idag som financial controller eller är du en erfaren redovisningsekonom som vill vidga dina vyer och arbeta mer med analys och uppföljning? Trivs du i en central roll där du får kombinera olika uppgifter inom analys, redovisning och rapportering? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Mpya Finance har fått förtroendet att hjälpa NTM med rekryteringen av en Financial Controller till deras fina kontor i Norrköping. NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media, med verksamhet från Småland till Norrbotten. Koncernen är stiftelseägd och omfattar bland annat tidningar, tryckeri, distributionsbolag och marknadsföringsbolag - tillsammans skapar de ett brett mediabolag med fokus på lokal samhällsnytta.
Vi söker efter dig som har en stabil grund inom redovisning och som drivs av att bearbeta, analysera och kvalitetssäkra finansiella data. Välkommen med din ansökan!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som financial controller kommer du att ingå i ett redovisningsteam på cirka 15 personer och du rapporterar direkt till Redovisningschef. Kontoret ligger på Stohagsgatan i Norrköping.
Säkerställa korrekt bokföring enligt regelverk i nära samarbete med teamet
Delta i och samordna månads- och årsbokslut, inklusive avstämningar och rapportering
Utveckla och förbättra finansiella rapporter och analyser som stödjer styrning och beslutsfattande
Analysera kostnadsställen, projekt och affärsområden för att identifiera avvikelser och förbättringspotential
Driva projekt för att effektivisera processer, system och rutiner
Ge kvalificerat stöd i redovisning, rapportering och processutveckling
Vem är det vi letar efter?
Vi ser att du som söker denna tjänst har en högskoleutbildning eller motsvarande inom ekonomi. Du har några års relevant arbetslivserfarenhet inom redovisning och finansiell rapportering och du sätter ihop bokslut självständigt. Vidare besitter du en god förståelse för redovisningsprinciper och regelverk (K3). Du har goda systemkunskaper, med fördel erfarenhet av Unit4 och BI-verktyg. Dina kunskaper i det svenska språket är mycket goda såväl i tal som i skrift.
Som person beskrivs du som driven, noggrann och självgående, och du är alltid mån om en hög kvalité i din leverans. NTM värdesätter en trygg, initiativrik och lösningsorienterad person som trivs i en föränderlig miljö. Du är en nyfiken lagspelare som värdesätter att aktivt få vara med och bidra till gemensamma mål och i projekt. Vidare är du stresstålig, kommunikativ och har förmågan att snabbt anpassa dig till förändrade behov och prioriteringar. Du trivs i att utveckla en nyinrättad roll och bygga modern financial controlling i koncernmiljö.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 1 mars 2026. I den här rekryteringen samarbetar NTM med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Haga på 0709-71 00 16 eller anna.haga@mpya.se
, alternativt Anna Wetterlöv på 070-971 01 66, anna.wetterlov@mpya.se
