Financial Analyst
The Place AB / Bankjobb / Uppsala Visa alla bankjobb i Uppsala
2025-12-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Place AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Upplands Väsby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu efter en Financial Analyst som vill jobba med analys, uppföljning och förbättringar i en verksamhetsnära finansroll. Detta är en roll som passar dig som vill utvecklas inom finance i en analytisk och dynamisk miljö!
Kontoret är beläget i Uppsala och önskat startdatum är den 19 januari 2026. Uppdraget är ett konsultuppdrag på initialt 1 år, där du blir anställd som konsult via The Place och arbetar hos vår kund inom medtech-branschen. Det finns eventuell möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 08.00-17.00, med möjlighet till distansarbete 1 dag i veckan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Analysera kostnader, avvikelser och följa upp volymer
Ta fram rapporter och följa upp utgifter
Stötta vid hantering och registrering av tillgångar
Delta i månadsbokslut och annan finansiell uppföljning
Rapportera personalstatistik
Delta i projekt och förbättringsarbete
Kvalifikationer
I rollen ser vi gärna att du har följande:
Kandidatexamen inom redovisning, industriell ekonomi, finans, ingenjör eller liknande
2-5 års relevant erfarenhet inom ekonomi/finans
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av Power BI
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av SAP eller annat ERP-system
Erfarenhet från supply chain, tillverkande verksamhet eller cost accounting
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och har god kommunikativ förmåga. Du är självständig och kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är även motiverad, ansvarstagande och driver ditt arbete framåt. Noggrannhet, kvalitet och fokus på detaljer är naturligt för dig, samtidigt som du tar ansvar för dina uppgifter och anpassar dig väl efter interna kunders behov och verksamhetens krav.
Mer om anställningen
Start: Måndag 19 januari 2026
Anställningsform: Uppdraget är ett konsultuppdrag på initialt 1 år, där du blir anställd som konsult via The Place och arbetar hos vår kund inom medtech-branschen. Det finns eventuell möjlighet till förlängning.
Arbetstid: Heltid med arbetstider måndag till fredag kl. 08:00-17:00, med möjlighet till distansarbete 1 dag i veckan.
Placering: Huvudkontoret ligger i Uppsala
Låter det som du? Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Urvalet hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. The Place - Sveriges enda Worklife Partner Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Evelina Sehlberg evelina.sehlberg@theplace.se 0765-362701 Jobbnummer
9653688