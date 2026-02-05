Field Service Technician
Gruppen Field Service Mid på Tele2 söker just nu en Field Service Technician med stationering i Karlskoga/Örebro.
Är du redo att stå framkant av den digitala innovationen? Välkommen till vårt framåtlutade team på Tele2, där Digital Capabilities & Technology (DCT) utgör kärnan bakom våra obegränsade produkter och tjänster. DCT möjliggör automatisering och enkelhet till telekommunikationsbranschen och revolutionerar sättet som vi kopplar upp oss på och kommunicerar.
Inom vår organisation finner du allt från teknikens grundläggande infrastruktur och IT-system, som förser både våra externa och interna kunder, till avancerad analys, AI och front-end-utveckling. Vårt team har en avgörande roll när det gäller att säkerställa pålitliga och högkvalitativa tjänster genom att leverera exceptionella kundupplevelser till både konsumenter och företag, samtidigt som vi ger stöd till våra kollegor inom Tele2.
Om rollen
I rollen arbetar du med service, underhåll och installation av kommunikationslösningar för både privatpersoner och företag. Arbetsuppgifterna omfattar installation, driftsättning, felavhjälpning och förebyggande underhåll i Tele2:s fasta och mobila nät för telefoni, datatjänster, bredband och TV.
Arbetet är tekniskt brett och innefattar utbyggnad och optimering av nät inom ett geografiskt område i Mellansverige. Du ansvarar även för ombyggnation av siter för ökad kapacitet och nätkvalitet samt har löpande kontakt med leverantörer och entreprenörer.
Tjänsten innebär beredskap, arbete på hög höjd och vid behov kvälls- och nattarbete. Du introduceras genom att arbeta tillsammans med en erfaren kollega och går successivt över till ett mer självständigt arbetssätt. I rollen ingår personlig tjänstebil.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du är en problemlösare med snabb inlärningskurva, som gärna tar egna initiativ och aldrig tackar nej till att utvecklas. Du gillar att samarbeta, lär dig gärna nya saker och delar generöst med dig av din kunskap. Tekniska utmaningar ser du mer som roliga pussel än problem, och du letar ständigt efter smartare lösningar för våra kunder. Och ja - du tycker förstås att det är viktigt att ha kul på jobbet också.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
- Du har en teknisk gymnasieutbildning med system- och telekominriktning alternativt erfarenhet inom området eller avslutad YH-utbildning inom fiber.
- Du har förståelse för kundens behov, är trygg i dig själv och besitter hög social kompetens.
- Du vill vidareutvecklas och ser just det som en naturlig del av arbetet.
- Hanterar svenska och engelska i tal och skrift.
- Innehar B-körkort
- Det är meriterande om du har teknisk arbetslivserfarenhet från telekomsektorn där du arbetat på egen hand med felsökning.
Några ord från rekryterande chef Mårten Söderberg
I den här tjänsten blir du en del av ett sammansvetsat team med stark laganda och mycket arbetsglädje. Du kommer att arbeta tillsammans med kompetenta kollegor som ger ett tydligt stöd när du sätter dig in i både rollen och Tele2 som företag. Inom teamet finns goda möjligheter till utveckling och utrymme att lära sig nya teknologier. Vi är en prestigelös organisation med högt engagemang och fokus på resultat. Hos oss har du möjlighet att påverka och göra skillnad - din framtid ligger till stor del i dina egna händer.
Varför Tele2
-
På Tele2 främjar vi en kreativ och flexibel arbetsmiljö. Hos oss har vi en kultur där teamwork och inkludering leder vägen framåt och du uppmuntras att vara dig själv som den unika person som just du är.
-
Varje medarbetare är viktig och varje individs arbete har en stor påverkan för företagets framgång. Vi vill att du skall växa och du ges möjligheter till utveckling genom exempelvis interna karriärvägar.
-
På Tele2 arbetar vi målmedvetet varje dag för att fortsätta vara ledande inom hållbarhet, vilket har lett till att vi blivit utnämnda klimatledare i Europa av Financial Times. Tele2 är också Sveriges mest hållbara företag och rankades 37:a globalt av Time Magazine och Statista på deras första lista över världens mest hållbara företag med 500 företag från över 30 länder. Vi fortsätter att uppnå nya mål och vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål eftersom vi åtagit oss att övergå till en cirkulär ekonomi.
Intresse och ansökan
Vill du bli en del av Tele2s värderingsstyrda och inkluderande företagskultur? Tryck då på "ansök" och låt oss ta reda på om vi är en match!
Vänligen notera dock att i enlighet med hantering av personuppgifter (GDPR) har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Som ett steg i rekryteringsprocessen utför Tele2 en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater.
Varmt välkommen med din ansökan! För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess fokuserar vi på dina erfarenheter och kompetenser. Därför har Tele2 valt att inte använda personliga brev och vi ber dig istället besvara de urvalsfrågor som ingår i ansökningsformuläret.
Our Values; Be Brave, Take Action, Make it Simple and Act Cost-efficient. Ersättning
