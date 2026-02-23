Field Lead till Städax
Städ O Fönsterputs Dax i Väst Sverige AB / Städarjobb / Mölndal
2026-02-23
Trivs du med att stötta medarbetare ute på fält, utveckla verksamheten och säkerställa hög kundnöjdhet? Har du dessutom bred erfarenhet av kunder och service? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Städax är ett väletablerat serviceföretag med lång erfarenhet inom fönsterputs. Vi är kända för hög kvalitet, pålitlighet och professionellt bemötande - både gentemot våra kunder och våra medarbetare. Nu söker vi en engagerad och närvarande Field Lead som vill ta ansvar för kvalitet, teamutveckling och leverans i sitt område.
Om rollen
Som Field Leader / Arbetsledare arbetar du operativt med att stötta våra fönsterputsare ute på fält och säkerställa att de har rätt förutsättningar för att leverera hög kvalitet i varje uppdrag. Du är en närvarande ledare i ditt område för omkring 10-20 medarbetare, och fungerar som ett naturligt stöd vid frågor kopplade till kvalitet, arbetssätt, material och kunddialog.
Du arbetar tätt tillsammans med Area Manager, som är din närmaste chef, och ni följer gemensamt upp resultat samt driver utvecklingen av personalen framåt. Du samarbetar även nära planeringsavdelningen för att säkerställa effektiv och kvalitativ leverans. Rollen innebär både fältarbete och administrativa uppgifter och kräver att du talar svenska och engelska.
Centrala arbetsuppgifter
Identifiera, planera och följa upp kvalitetshöjande åtgärder i området, inklusive fortbildning och insatser kopplade till kundärenden
Genomföra löpande kvalitetsuppföljningar ute hos kund samt fältbesök med dialog kring arbetssätt, material och leverans
Säkerställa korrekt tidrapportering och månadsuppföljning
Ansvara för fordon, kontor och lager i området
Stötta Area Manager i bemanning, kundärenden, prissättning och övriga operativa frågor
Delta i regelbundna planerings- och avstämningsmöten samt medverka vid personalträffar
Din profil
Du är en närvarande, jordnära och tydlig ledare som trivs med att arbeta nära verksamheten. Med ett coachande och lösningsorienterat förhållningssätt skapar du engagemang och trygghet i teamet. Du har ett öga för kvalitet och motiveras av att se både medarbetare och resultat utvecklas över tid.
Du är strukturerad i ditt arbetssätt, ansvarstagande och har förmågan att balansera operativ närvaro med administrativa uppgifter. Samtidigt bidrar du aktivt till en positiv teamkultur och ett professionellt samarbete med både kollegor och kunder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av arbetsledning
God administrativ förmåga
B-körkort
Grundläggande teknisk kompetens
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet inom fältbaserad verksamhet och/eller fönsterputs är meriterande
Praktiskt
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt. Du utgår från lokalt kontor i Mölndal, Göteborg. Arbete på annan ort kan förekomma några gånger om året. Vi går löpande igenom ansökningar och uppmuntrar dig där att söka så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb.

Städ O Fönsterputs Dax i Väst Sverige AB
https://jobb.stadax.nu
Städax AB
