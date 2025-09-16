Fibertekniker
2025-09-16
Eltel söker en erfaren fibertekniker till Uppsala!
Vill du vara med och bygga framtidens digitala samhälle? Hos våran kund Eltel får du chansen att jobba med den senaste tekniken och få utvecklas i din yrkesroll. Nu söker vi engagerade fibertekniker till Uppsala!
Hos Eltel får du mer än bara ett jobb:
• En trygg arbetsgivare med över 20 års erfarenhet
• Sammanhållet team med stark lagkänsla
• Frihet under ansvar och stort utrymme att utvecklas
• Kollektivavtal, bra förmåner och säker arbetsmiljö
I rollen som fibertekniker hos oss upprätthåller du kritisk infrastruktur, du bygger och servar framtidens kommunikationsnät helt enkelt. Du kommer att få möjlighet att arbeta i många olika miljöer; inomhus såväl som utomhus. Eltel har ett stort utbud av kunder som de jobbar med, vilket innebär att du kommer att få arbeta brett och ha möjlighet att utvecklas i rollen som fibertekniker.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Felsökning och reparationer
• Utföra fiberinstallationer
• Svetsa och blåsa fiber
• Konfigurera och mäta in den nya utrustningen
• Utföra funktionstest
• Eventuellt ha beredskap
Utöver de praktiska arbetsuppgifterna kommer du självklart arbeta aktivt med att säkerställa en hög servicenivå gentemot Eltels kunder. Det är starkt meriterande om du har kunskap kring att blåsa, svetsa och möta fiber. Även erfarenhet av kopparnätet. Vidare är det meriterande med elbehörighet och erfarenhet av att ha jobbat i Trafikverkets järnvägsmiljö, men inget krav.Detta söker vi:
Nedan är krav för tjänsten:
• Körkort behörighet B. Det är starkt meriterande med behörighet BE.
• Anmärkningsfritt belastningsregister. Detta kommer att kontrolleras i rekryteringsprocessen.
• Slutförd gymnasieexamen, gärna inom teknik eller el.
• Tidigare erfarenhet i rollen som fibertekniker samt en vilja att utvecklas framåt.
• God svenska i tal och skrift. Även god engelska.
Framförallt är du en självgående och serviceinriktad person som kan arbeta såväl självständigt som i team med kollegor.
Detta är en direktrerytering, där StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen men Eltel är arbetsgivare. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid vardagar, som inleds med 6 månaders provanställning. För rätt person är start hos Eltel omgående, så sök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
