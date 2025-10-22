FAT Ingenjör
Som servicetekniker/ingenjör på Everllence (Tidigare MAN Energy Solutions) tar vi oss an spännande och utmanande uppgifter, främst med fokus på marina installationer ombord på fartyg. Om du har en stark vilja att självständigt, eller som del av ett team, hantera olika serviceprojekt relaterade till 4-takts framdrivningsmotorer och Gensets vill vi gärna att du söker tjänsten hos oss!
Till våran verksamhet söker vi nu efter 1 FAT ingenjör för att arbeta i våran testanläggning för PVU (pump vaporizer unit). Mer om denna produkt hittar du här: https://www.man-es.com/marine/products/pump-vaporizer-unit
Våra PVUer är designade på vårat kontor i Danmark som också har sälj och projekt ansvaret. Dom byggs av underentreprenörer och skickas till Göteborg för FAT (factory acceptance test) där kund och klassningssällskap medverkar fysiskt eller på teams.
Du kommer att spela en viktig roll genom att:
utföra tester i våran FAT-anläggning, inklusive att utföra förarbete för FAT, mobilisering och demobilisering av PVU: er i testbädden.
utföra olika arbetsuppgifter i vår verkstad inklusive tekniska arbeten, rengöring, körning av truck, hantera inkommande och utgående leveranser etc.
erbjuda teknisk support internt såväl som externt.
som FAT- Ingenjör även vara den som kör PVU under test med kund och klassningssällskap samt skriva slutrapporter.
Vi tror att du:
har ett stort tekniskt intresse.
är en lagspelare och gillar att jobba i team, ibland under tidspress och tighta deadlines.
talar och skriver engelska obehindrat.
har en god datorvana.
kanske har truck-kort ( meriterande).
har en teknisk utbildning relevant för tjänsten.
kanske har kunskap av styr och reglerteknik (meriterande).
är en person som vill utvecklas och växa tillsammans med oss.
Vårat erbjudande till dig:
Vi erbjuder dig ett roligt och utmanande jobb i en föränderlig och spännande miljö. Du kommer att vara en del av ett litet lokalt team där alla känner alla, med förmånen att också arbeta i ett stort globalt företag. Vi är ett team som har en öppen företagskultur och en flexibel arbetsmiljö. Genom Everllence egna utbildningsakademier erbjuder vi stora möjligheter att utvecklas och växa på både en professionell och personlig nivå. Vi har kollektivavtal med Teknikföretagen / IF Metall och erbjuder goda förmåner så som sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.
Var vi behöver dig
Våra lokaler ligger på Oljevägen 105 i Torslanda där vi har vårt kontor, verkstad och FAT-testenhet.
Välkommen till vår avdelning och vårt team
I vår svenska organisation (där även Finland ingår) är vi tillsammans cirka 75 anställda. I våran FAT avdelning är vi 6 servicetekniker/ingenjörer och en Servicechef, som arbetar tillsammans med 1 koordinator. I vår grupp fokuserar vi på att dela kunskap och information för att kontinuerligt utveckla vårt team. Vårt mål är att erbjuda premiumservice till våra kunder samtidigt som vi skapar en motiverande och rolig arbetsplats för våra kollegor.
Detta är viktigt för oss
Integritet och efterlevnad är grundläggande element i vår företagskultur. Vi stödjer starkt mångfald och lika möjligheter och ser därför fram emot att få en mångfald av ansökningar. Urvalsprocessen för ansökningar kommer att ske löpande. Vi kommer att stänga tjänsten så snart en lämplig kandidat har hittats.
Vad du bör veta om oss
Everllence möjliggör för sina kunder att uppnå hållbart värdeskapande i övergången mot en koldioxidneutral framtid. Genom att ta itu med morgondagens utmaningar inom marin-, energi- och industrisektorerna förbättrar vi effektivitet och prestanda på en systematisk nivå.
Med över 250 års ledarskap inom avancerad ingenjörskonst erbjuder vi en unik portfölj av teknologier. Med huvudkontor i Tyskland sysselsätter Everllence cirka 15 000 personer på över 120 platser globalt. Vårt eftermarknadsvarumärke PrimeServ, erbjuder ett omfattande nätverk av servicecenter till våra kunder över hela världen. Så ansöker du
