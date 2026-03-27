Fastighetstekniker
2026-03-27
Vill du ha ett jobb där du får använda din tekniska kompetens, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team? Hos Hotellgruppen Brommavik AB får du en varierad vardag med stort ansvar och möjlighet att utvecklas!
Om rollen
Som fastighetstekniker hos oss kommer du att:
Självständigt utföra tekniska arbeten - förebyggande, felavhjälpande och planerat underhåll
Identifiera och föreslå förbättringar, energieffektiva lösningar och andra utvecklingsmöjligheter
Ha löpande kontakt med leverantörer och ge tydlig återkoppling
Samarbeta med driftkollegor och tekniska specialister
Vem är du?
Du har:
Minst 3 års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift
Relevant utbildning inom något teknisk utbildning eller någon kompetens genom erfarenhet
Ha B-körkort - ett krav för tjänsten
Vana att arbeta självständigt i olika typer av fastigheter
Vi tror att du är:
Serviceinriktad och lösningsfokuserad - du gillar att göra skillnad för kunden
Teknisk intresserad och nyfiken på att använda moderna verktyg och metoder
Noggrann, metodisk och trygg i din yrkesroll
En lagspelare som trivs med att samarbeta och dela kunskap Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: jobb@brommavik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotellgruppen Brommavik AB
(org.nr 559404-3696)
Karlsbodavägen 45 (visa karta
)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825386