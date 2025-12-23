Fastighetsskötare
2025-12-23
Vi letar efter dig som är en tekniskt kunnig och engagerad person som söker en spännande utmaning. Rollen som fastighetsskötare erbjuder möjligheten att arbeta i en dynamisk och skyddsklassad myndighetsmiljö, där teknik, säkerhet och utveckling står i fokus. Tjänsten innebär goda möjligheter till professionell utveckling och långsiktigt arbete i en unik arbetsmiljö.
I denna roll kommer du att arbeta med drift och underhåll av fastigheter, samt hantera inkomna felanmälningar. Du ansvarar även för att genomföra kontrollpunkter och besiktningar. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha förmåga att planera dina arbetsdagar utifrån aktuella prioriteringar, i samarbete med övriga teamet. Som fastighetsskötare är du inte bara en reparatör, du säkerställer i princip att hela fastigheten fungerar smidigt. Med din utrustning som fastighetsskötare är du rustad att hantera alla slags reparations- och underhållsuppgifter, från dörrmiljöer, rörsystem till elektriska fel. En viktig del av tjänsten innebär uppföljning och efterlevnad av fastighetsägarens olika myndighetsansvar, exempelvis systematiskt brandskyddsarbete. I den här rollen sköter du fastighetsbeståndet i Viskan, där Kriminalvården är vår hyresgäst. Du kommer att tillhöra vår organisation i Östersund.
I din vardag som fastighetsskötare kommer du att:
Ha löpande kontakt och dialog med hyresgästen för att lyssna in behov.
Hantera underhållsåtgärder samt genomföra vissa reparationer och besiktningar.
Dokumentera dina åtgärder löpande digitalt.
Medverka till budget och prisbild för de åtgärder som utförs.
Vara behjälplig till drifttekniker i deras arbeten.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som är social, strukturerad, kommunikativ och initiativtagande. Du är en händig praktiker med allmän kunskap inom fastighetsdrift. Du gillar att lösa problem och har en flexibel inställning eftersom den ena dagen inte är den andra lik. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du uppfyller följande:
Gymnasieexamen är ett krav. Eftergymnasial utbildning med inriktning mot fastighet, drift och underhåll eller liknande är meriterande.
Tekniskt kunnig och intresserad.
Något års tidigare arbetslivserfarenhet, gärna från liknande bransch.
Du har god digital förmåga.
B-körkort.
Svenskt medborgarskap krävs. Bakgrundskontroll och säkerhetsklassning kan komma att genomföras i samband med anställning.
Tjänsten är heltid, 40 timmar/vecka.
I denna rekrytering samarbetar Intea med Randstad. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Pernilla Keusch, pernilla.keusch@randstad.se
. Lämna din ansökan senast 2026-01-13. Vi påbörjar urval under v2.
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV i din ansökan. Önskar du även skicka med ett personligt brev eller annan kompletterande information kring din ansökan ber vi dig lägga med det i samma dokument, t.ex. som en inledning på ditt CV.
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Intea Viskan AB
Intea grundades 2015 och är ett fastighetsbolag som investerar i och förvaltar social infrastruktur för egen långsiktig förvaltning. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 30 september 2025 till 25,7 miljarder kronor med en uthyrningsbar area om 609 tkvm.
Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster inom rättsväsende, högre utbildning, sjukvård samt övrig offentlig verksamhet. Bolaget präglas av en entreprenöriell anda med starkt fokus på tillväxt, hållbarhet och innovation. Intea äger fastigheter runt om i Sverige och har lokala organisationer i Östersund, Linköping, Kalmar, Skåne, Halmstad, Vänersborg och Mälardalen. Totalt arbetar ca 60 medarbetare i koncernen.
