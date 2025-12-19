Fastighetsskötare
2025-12-19
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Nu söker vi en driven och engagerad fastighetsskötare till fastighetsdriften område Väst. Vi ansvarar för skötsel av kommunens fastigheter, vägar och allmän mark i Gimo, Alunda och Österbybruk. Tillsammans bidrar vi till att Östhammars kommun utvecklas som ett samhälle där människor vill bo och verka.
Vi erbjuder dig omväxlande arbetsuppgifter, ett stödjande och vänligt arbetsklimat där vi värnar om varandra och möjligheten att göra en konkret skillnad i våra kunders och kommuninvånares vardag. Du får även förskottssemester, möjlighet till semesterväxling, friskvårdsbidrag 2000 kr/år, tjänstepension och föräldrapenningtillägg .Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare gör du rondering, skötsel och reparationer invändigt och utvändigt av fastigheter och utemiljöer. Du hanterar digitala felanmälningar, utför planerade eller akuta felavhjälpande underhåll och vaktmästeritjänster samt att du tar ansvar för att själv se var det finns behov av främjande underhållsarbete. Reparation och underhåll av maskiner är också en del av ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial eller KY-utbildning inom fastighets- eller parkskötsel, alternativt att du har utbildning eller erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig.
Du har minst tre års tidigare erfarenhet som fastighetsskötare/fastighetstekniker eller flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och service.
För jobbet krävs:
* B- körkort
* Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
* God kompetens att arbeta med dator, mobil och/eller surfplatta samt digitala verktyg
* Goda kunskaper i hantering av fordon, maskiner och utrustning för anläggning samt fastighetsskötsel
Meriterande är:
* BE-Körkort
* C2 Hjullastare
* Arbete på väg
* Heta arbeten
* Liftutbildning
* Motorsågskörkort AB, C eller E
* Arbete på hög höjd
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper då rollen som fastighetsskötare ställer krav på gott samarbete och daglig kommunikation med såväl närmsta chef som våra kunder i form av verksamheter/hyresgäster och leverantörer. Vi söker därför dig som har lätt att utveckla effektiva och stödjande relationer till kollegor samt är uppmärksam och tillmötesgående mot kunder. Du tar ansvar för din uppgift och driver själv ditt arbete framåt. Du är även flexibel så att du anpassar dig lätt till förändrade omständigheter och krav.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290) Arbetsplats
Östhammars kommun, Fastighetsenheten Kontakt
Enhetschef Fastighetsdrift Väst
Hanna Odeheim hanna.odeheim@osthammar.se 0173-867 69 Jobbnummer
9655365