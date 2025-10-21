Fastighetsskötare
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Fastighetsskötare kombitjänst med utemiljö och lokalvård
Vi söker nu en fastighetsskötare kombitjänst till vår verksamhet i Motala.
Som fastighetsskötare hos Riksbyggen kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden tillsammans med en arbetsgrupp. Du ansvarar för att bibehålla goda kontakter med kunden samt är kundens och verksamhetens naturliga kontaktperson. Arbetet är omväxlande och socialt.
Vad ska du göra?
Du är en del av arbetsgruppen utemiljöskötsel och lokalvård samt enklare reparationer. Du är en del av laget som arbetar med samtliga arbetsuppgifter. Tillsammans planerar gruppen det dagliga arbetet på ett effektivt sätt. Administration, tidrapportering och arbetsorderhantering ingår också i rollen. Du kommer också att arbeta med boende- och styrelsekontakter.
Vem är du?
Vi söker dig som är intresserad av kundkontakter och som har förmåga att se och möta våra kunders behov. Det är viktigt att du är affärsmässig, social och har förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog, både internt och externt. Du ska ha ett positivt förhållningssätt till ditt arbete, våra kunder och dina arbetskamrater. Du är praktiskt lagd, gillar att möta människor och leverera service med ett värmande leende.
Som person trivs du bra med att arbeta både självständigt och i samarbete med arbetsgruppen. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har god erfarenhet av fastighetsskötsel och lokalvård och det krävs att du tidigare självständigt arbetat minst 3 år inom detta verksamhetsområde. Du har god datorvana och god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Motala men arbete på även andra orter inom marknadsområdet kan förekomma.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Tjänsten kräver B-körkort.
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
Publiceringsdatum2025-10-21
Liselotte Simonsson, Leveranschef - liselotte.simonsson@riksbyggen.seÖvrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.
