Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med vårt helägda dotterbolag Solnabostäder äger och förvaltar vi ca. 4000 lägenheter, ca. 5000 bilplatser och ca. 300 lokaler i fastigheter runt om i Solna.
Stora underhållsprojekt och omfattande nyproduktion ger Signalisten en spännande tid i en expansiv region med stora utmaningar. Följ med oss på resan att utveckla Signalisten och Solna. Fastighetsskötare
Är du en praktiskt lagd person som trivs med varierande arbetsuppgifter och daglig kontakt med människor? Vill du bidra till en positiv samhällsutveckling tillsammans med oss på Signalisten? Vi söker nu en engagerad och driven fastighetsskötare till vårt team!
Vår värdegrund är central för vårt arbetssätt, där vi arbetar långsiktigt, är engagerade, kunniga och ansvarstagande. Vi bemöter alltid våra hyresgäster med respekt och lyhördhet. Om rollen: Som fastighetsskötare hos oss ansvarar du för den dagliga driften och skötseln av våra fastigheter. Dina arbetsuppgifter är varierande och inkluderar underhåll av gemensamma utrymmen och fastighetsytor samt reparationer i både lägenheter och allmänna utrymmen.
Du kommer att utföra arbeten som reparation av kyl och frys, spis, byte av blandare, lås och åtgärdande av stopp i avlopp. Du hanterar felanmälningar och bokar serviceordrar i samråd med hyresgäster.
I dina arbetsuppgifter ingår också:
Att stötta våra bovärdar inom förvaltningsområde norr och söder vid sjukdom och hög arbetsbelastning
Kontinuerliga ronderingar av parkeringsplatser
Rapportering samt beställning till entreprenörer i fastighetssystemet Vitec TF
Kontakt med hyresgäster och entreprenörer
Fakturahantering
Vem är du? Du är en strukturerad, stabil och samarbetsorienterad person som har lätt för att skapa goda relationer. Du trivs med ett varierat, aktivt och operativt arbete. Vi ser gärna att du har utbildning eller tidigare erfarenhet inom el, VVS och reparationer i fastighetsbranschen. I denna roll värdesätter vi din personlighet, motivation och ditt engagemang högt. Vi söker dig som:
Har gymnasieexamen och erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande praktiskt arbete
Har grundläggande kunskaper inom VVS, el, vitvaror, snickeri och brandfarliga arbeten
Har ett professionellt bemötande gentemot hyresgäster och kollegor
Har god problemlösningsförmåga och kan arbeta självständigt
Har B-körkort
Har goda datakunskaper och är flytande i svenska i tal och skrift
Arbetstider Måndag-torsdag 07.00-16.00, fredag 07.00-14.00. Tillsättning Tillsättning sker snarast enligt överenskommelse.
Ansökan Ansök senast 2025-10-19. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar på något annat sätt än via vår hemsida. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. För att säkra objektiva bedömningar använder vi oss av ett logiktest och personlighetstest i samband med urval. Ett giltigt utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas av slutkandidater. Frågor om tjänsten Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Christina Hygrell, förvaltare på christina.hygrell@signalisten.se
Frågor om rekryteringsprocessen Om du har frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Helena Mentzer, HR på helena.mentzer@signalisten.se Ersättning
