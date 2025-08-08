Fastighetsskötare
2025-08-08
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Idag bor över en miljon människor - ensamstående, par och familjer - i HSBs 26 708 hyresrätter och 346 381 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande som ger förtur till ett eget hem.
HSB Södra Norrland verkar i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Vi servar vi ca 450 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. HSB har också ca 2 000 hyreslägenheter i området. Till vår hjälp har vi nästan 250 duktiga medarbetare som nu behöver förstärkning av två fastighetsskötare i Gävle.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos oss arbetar du närmast kunden. Arbetet är omväxlande och socialt. Du rapporterar till din arbetsledare och får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Arbetsuppgifterna handlar främst om daglig drift, underhåll och skötsel av inre och yttre fastighetsmiljöer, en del lokalvård samt att köra tyngre maskiner. En viktigt del i tjänsten är att identifiera och föreslå åtgärder för att utveckla våra kunders fastigheter så att de blir effektiva och hållbara. Snöberedskap vintertid kan komma att ingå tjänsten. Publiceringsdatum2025-08-08Erfarenheter
Du har goda kunskaper inom skötsel av fastigheter och vi ser gärna att du är utbildad inom teknisk förvaltning. I tjänsten som fastighetsskötare krävs att du har datorvana, att du behärskar det svenska språket och kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt att du har B-körkort för manuell växellåda. Det är önskvärt att du har förarbevis på hjullastare och godshantering. Branscherfarenhet och kunskap inom trädbeskärning är meriterande.
Personliga egenskaper
I rollen som fastighetsskötare är du HSBs ansikte utåt. Egenskaper som noggrannhet, ansvarskänsla och engagemang är viktiga för att kunna fullgöra uppdraget och leverera med hög kvalité. Arbetet kräver att du är självgående, strukturerad och trivs med att själv planera ditt arbete och din arbetsdag. Du ska ha förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Vidare förutsätter vi att du delar våra värderingar och att ditt agerande gentemot medlemmar och kunder utgår ifrån dem.
Vad HSB erbjuder
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Tjänsterna, som inleds med 6 månaders provanställning, omfattas av F-avtalet mellan arbetsgivarorganisationen Fastigo och Fastighetsanställdas förbund.
Sista ansökningsdag 2025-08-31, intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vill du veta mer, kontakta arbetsledare, Daniel Lindkvist på telefon 010-303 24 12 eller e-post daniel.Lindkvist@hsb.se
.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
