Fastighetsskötare - Örnsköldsvik
2026-02-11
Vi söker en Fastighetsskötare till A.R.C Fastighetspartner i Örnsköldsvik
Vill du bli en del av ett växande företag där arbetsglädje och ansvar går hand i hand? Vi söker nu en självgående och serviceinriktad fastighetsskötare till Örnsköldsvik. Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
A.R.C Fastighetspartner grundades 2020 i Växjö och har snabbt vuxit till över 115+ medarbetare fördelade på 15 kontor runtom i Sverige. Vi jobbar med hela kedjan inom fastighetsförvaltning och sätter stort värde på arbetsglädje, eget ansvar och långsiktiga kundrelationer.
Tjänsten innefattar:
Fastighetsskötsel och reparationer
Förebyggande och löpande underhåll av fastigheters tekniska system
Inspektioner och dokumentation av fastigheternas skick
Yttre skötsel av fastigheter
Kontakt med hyresgäster och kunder - du är A.R.C:s ansikte utåt
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fastighetsskötsel och/eller tekniskt underhåll
Meriterande om du har kunskaper inom VVS, el, ventilation eller andra tekniska system
Är praktiskt lagd, lösningsorienterad och självgående
Har god kommunikationsförmåga och en professionell service inställning
Har B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till utveckling
Stort eget ansvar och varierade arbetsuppgifter
Rekryteringen sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A.R.C Fastighetspartner AB
(org.nr 559268-0739), https://arcfast.se/
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
A R C Fastighetspartner AB Jobbnummer
