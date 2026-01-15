Fastighetsingenjör - Karlsborg
2026-01-15
Fortifikationsverket söker en fastighetsingenjör till Karlsborg. Är du lösningsorienterad och tycker om att ha många kontaktytor? Vill du jobba hos en trygg statlig arbetsgivare som har ett annorlunda fastighetsbestånd? Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som vill jobba på en av Sveriges mest spännande arbetsplatser och samtidigt bidra till ett robust samhälle och en säkrare värld. Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap.
Din arbetsplats - en myndighet som utvecklas och växer
Fortifikationsverket är indelat i sex regioner med en teknikenhet i varje region. Teknikenheten i Region Väst består av 14 medarbetare och enheten är spridd över orterna Såtenäs, Skövde samt Karlsborg. Tjänsten som fastighetsingenjör är placerad i Karlsborg. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och jobba på en av Sveriges mest spännande arbetsplatser och samtidigt bidra till ett robust samhälle och en säkrare värld. Teknikenheten är en teknisk stödfunktion och projektleder i huvudsak underhållsprojekt på byggnader och mark och infrasystem. Vi är en väl fungerande arbetsgrupp som har hög kapacitet och stort kundfokus. Teknikenhetens roll växer för varje år som går och kräver mer och mer övergripande förvaltningsuppdrag och agerarar som stödfunktion åt förvaltningens och investeringsenheten i olika projekt och ärenden.
I rollen som fastighetsingenjör kommer du i huvudsak arbeta med att:
• genomföra entreprenader på projektorienterat sätt
• utföra statusbesiktningar och genomföra underhållsplanering
• samordna verksamhetsanpassningar åt vår kund
• samordna fastighetsdokumentation
• genomföra kostnadskalkyler och paketera investeringsprojekt
• medverka vid upphandling av konsulter och entreprenörer
I arbetet ingår resor inom regionen.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasie utbildning. Du har yrkeserfarenhet och kunskap inom mark och anläggning alternativt entreprenad och fastighetsbranschen så som va, vvs eller el. Du har datavana och goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Körkort klass B är ett krav samt svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har gymnasie eller högskoleutbildning inom mark och anläggning, alternativt inom bygg, vvs, el eller kompletterande påbyggnadsutbildning. Har du yrkeserfarenhet som projektledare, anläggningsarbetare eller ingenjö inom mark och anläggningsentreprenader alternativt inom fastighetsbranchen är det till din fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Vår verksamhet har fokus på säkerhet och vi söker därför dig som är strukturerad, ordningsam och ansvarstagande samtidigt som du också behöver kunna vara flexibel då vår miljö är föränderlig. Du behöver också vara lösningsorienterad, drivande och initiativtagande samt ha en mycket god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift. Du är en lagspelare och har ett kundorienterat arbetssätt då rollen innebär många kontaktytor där det blir viktigt att skapa goda relationer.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Karlsborg. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 februari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta teknikchef Andreas Drottkin, 010-44 44 566 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik, 010- 44 45 647 . Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9686399