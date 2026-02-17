Fastighetsekonom, Gävle
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
I Sverige finns 3,4 miljoner registrerade fastigheter. Hos oss kan du bidra till att säkra ägandet av Sveriges fastigheter genom att informationen i fastighetsregistret är riktig. Du kan också bidra med service till våra kunder och lämna ut information på ett rättssäkert sätt. Ditt arbete lägger bland annat grunden till en fungerade kredit-och fastighetsmarknad.
Pant och Värdering är en stöd- och specialistfunktion inom Fastighetsinskrivningen bestående av två team. Vi söker nu en kollega till team Värdering.
Teamet består av åtta kollegor och arbetar till största del på uppdrag av Skatteverket med att ta fram underlag inför fastighetstaxeringen men även med att ge stöd i värderingsfrågor.
Tjänsten innebär att arbeta med utveckling och stöd, närmast med förenklad fastighetstaxering år 2028 av hyreshusenheter. I arbetsuppgifterna ingår även att leda delprojekt, utföra analyser och utredningar, delta i utbildningsinsatser inom fastighetsekonomi och fastighetsvärdering. Arbete inom tjänsteexporten med bland annat inriktning på utveckling av metoder för marknadsvärdering av fastigheter kan bli aktuellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom lantmäteri, fastighetsekonomi, jägmästare eller annan likvärdig akademisk utbildning. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska och god förmåga att utrycka sig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat med eller har kunskaper om massvärdering samt erfarenhet av arbete med statistiska analyser.
För rollen krävs även att du har en hög analytisk förmåga samt ett intresse för fastighetsmarknaden. Det krävs du är framåt, trygg i dig själv och har erfarenhet att arbeta självständigt samt att samverka med andra aktörer. Du behöver ha god förmåga att samarbeta och vilja att driva utvecklingsprojekt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
