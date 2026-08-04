Färskvarustäd Ljungby
JCW Städ och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Ljungby Visa alla städarjobb i Ljungby
2026-08-04
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Färskvarustädare sökes – cirka 25 timmar per vecka
Arbetsplats: Matbutik i Ljungby
Vi söker en noggrann och ansvarstagande färskvarustädare för arbete måndag–fredag på eftermiddagar och kvällar. Tjänsten omfattar cirka 25 timmar per vecka.
Arbetet är fysiskt krävande och förutsätter att du har god fysik. För att trivas i rollen behöver du ha ett bra ordningssinne, kunna arbeta strukturerat och vara mycket noggrann.
Vi söker dig som:
Har god fysik och klarar ett fysiskt krävande arbete
Är strukturerad, ordningsam och noggrann
Är ansvarsfull och kan arbeta självständigt
Kan följa arbetsrutiner och instruktioner
Kan svenska i tal och skrift
Har erfarenhet av lokalvård eller liknande arbete – meriterande
Arbetstid: Eftermiddag/kväll, måndag–fredag
Omfattning: Cirka 25 timmar per vecka
Tillträde: Omgående
Inför en eventuell anställning kommer vi att begära att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du behöver även kunna uppvisa giltig legitimation och dokumentation som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige.
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och eventuell tidigare arbetslivserfarenhet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@jcwservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Färskvarustäd Ljungby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JCW Städ och Trädgårdsservice AB
(org.nr 556836-6875)
341 32 LJUNGBY Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB Jobbnummer
10020560