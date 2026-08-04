Vaktmästare till Edboskolan, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Edbo serviceorganisation / Fastighetsskötarjobb / Huddinge Visa alla fastighetsskötarjobb i Huddinge
2026-08-04
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Edboskolan är en F-6-skola med ca 800 elever och 110 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en skola där ledorden kunskap, trygghet och glädje står i fokus.
Läsning, upptäckarlust och glädje är grundstenarna i Huddinge kommuns grundskolor och elevernas kunskap, trygghet och handlingskraft är i fokus. Grundskolan i Huddinge arbetar med tre prioriterade områden matematik, språkutveckling och IT i undervisningen. Huddinge kommun ska erbjuda utbildning som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet. http://grundskolor.huddinge.se/edboskolan
Nu söker vi en vaktmästare till vår fina skola.
Om arbetet
Fastighetsskötsel och inre underhåll:
Utföra löpande tillsyn, enklare reparationer, måleriarbeten och montering i skolans lokaler.
Hantera felanmälningar från skolpersonal gällande belysning, möbler, lås och sanitet.
Samordna och ta emot externa hantverkare, entreprenörer och servicetekniker vid större åtgärder.
Tillsyn och skötsel av skolans verktyg, maskiner och förråd.
Säkerhet och brandskydd (SBA):
Utföra regelbundna kontroller inom skolans Systematiska Brandskyddsarbete (SBA), såsom tillsyn av utrymningsvägar, brandsläckare och nödbelysning.
Ansvara för nyckelhantering, passerkort och larmrutiner.
Löpande kontrollera att skolgård, lekutrustning och stängsel är säkra för eleverna.
Yttre miljö:
Hålla skolgården ren och snygg (skräpplockning och enklare trädgårdsskötsel).
Ansvara för eller samordna snöskottning och halkbekämpning vid entréer och gångvägar.
Ansvara för skolans källsortering och avfallshantering.
Service och skolstöd:
Ta emot, sortera och distribuera godstransporter, läromedel och internpost.
Möblera och ställa i ordning lokaler inför föräldramöten, skolavslutningar, nationella prov och andra skolevenemang.
Ge praktisk support till lärare och övrig personal i vardagen.
Elevkontakt och trygghet:
Fungera som en synlig, lugn och trygg vuxen i korridorer och på skolgården.
Bemöta elever med respekt och bidra till en positiv stämning på skolan.
Om dig
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av hantverksarbete, fastighetsskötsel eller liknande praktiskt serviceyrke.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Grundläggande IT-vana för hantering av e-post och digitala felanmälningar.
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildning inom fastighet, el, VVS eller bygg.
Utbildning i Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).
Certifikat för Heta Arbeten.
Första hjälpen- och HLR-utbildning.
Som person ser vi gärna att du är lösningsorienterad och händig. Du har förmåga att ta egna initiativ och snabbt lösa praktiska problem. Vi ser även att du är serviceinriktad och flexibel. Du har ett hjälpsamt förhållningssätt och förmåga att prioritera om när akuta behov uppstår. Det är även viktigt att du trivs i en miljö med barn och ungdomar samt har ett gott och tålmodigt bemötande.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Thomas Österås Rektor: thomas.osteras@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337852". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Kvartettvägen 5-7 (visa karta
)
142 63 TRÅNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huddinge kommun, Edbo serviceorganisation Kontakt
Rektor
Thomas Österås thomas.osteras@huddinge.se +46701983637 Jobbnummer
10020549