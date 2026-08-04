Barnskötare med matglädje & ansvar - kombitjänst i kök och barngrupp
Norlandia Förskolor AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Linköping
2026-08-04
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Är du barnskötare med ett hjärta för barn och ett intresse för mat? Norlandia Förskolor Kullerbyttan i Hjulsbro söker en engagerad medarbetare som vill kombinera arbete i barngrupp med ansvar för vårt mottagningskök. Hos oss blir du en viktig del av ett varmt och nyfiket team där vi varje dag skapar en trygg, lärorik och inspirerande miljö för barnen med fokus på matglädje, rörelse och hållbarhet. Välkommen med din ansökan!
Vad innebär arbetet som barnskötare/köksbiträde på Norlandia Förskolor Kullerbyttan?
På Norlandia arbetar vi utifrån våra koncept inom hållbarhet, rörelse och måltidspedagogik. Du deltar aktivt i Norlandiaskuttet och bidrar till att skapa en inspirerande och hälsosam vardag för barnen.
Tjänsten kombinerar arbete i barngrupp med ansvar för vårt mottagningskök. Du tar emot och serverar mat, planerar och förbereder mellanmål, ansvarar för beställningar och daglig egenkontroll. Du får möjlighet att vara kreativ genom vårt koncept Mat med Smak och leder Minikockarna, där barnen får upptäcka matglädje tillsammans med dig.
Utöver ditt köksansvar är du en viktig del av vårt pedagogiska arbetslag. Du deltar i undervisningen och arbetar utifrån läroplanen tillsammans med kollegor och barn. Som barnskötare på Norlandia är du en del av ett engagerat team där lärande, omsorg och utveckling går hand i hand. Vi vill att du bidrar med din kreativitet, ditt engagemang och din vilja att utvecklas både i rollen som pedagog och i köksarbetet.
Vi arbetar i storarbetslag där alla pedagoger samarbetar över hela förskolan. Rotering mellan avdelningarna sker kontinuerligt och vi värdesätter ett öppet, prestigelöst och flexibelt samarbete.
Tjänsten är på 75 %, 50% i köket och 25% i barngrupp.
Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Vi vill vara en lärande organisation där du som barnskötare förväntas lära och utvecklas tillsammans med dina kollegor. Vi sätter stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
Läs mer om våra koncept här.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort hjärta för barn och ett engagemang som sträcker sig från lärandet i barngrupp till det praktiska arbetet i köket. Du har en vilja att göra skillnad i barns vardag både genom trygg och nyfiken undervisning och genom att bidra till en trivsam och inspirerande måltidsupplevelse.
Du är flexibel, samarbetsvillig och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du tycker om att arbeta i team, är lyhörd för barnens behov och har ett positivt förhållningssätt till både kollegor och vårdnadshavare. Du är strukturerad och ansvarstagande särskilt när det gäller rutiner kring beställningar, egenkontroll och mellanmål och du uppskattar att få vara kreativ i båda delarna av uppdraget.
Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du har utbildning eller pågående utbildning som barnskötare
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskola
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du har goda kunskaper om läroplanens innehåll och känner att du kan bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Du har intresse för mat och måltidspedagogik, erfarenhet av arbete i kök eller med egenkontroll/beställningar är meriterande
Du har goda kunskaper i Office365
Om förskolan Kullerbyttan
Vår förskola ligger nära vackra naturområden och skog som används för rörelse, upptäckande och lärande. Förskolan är inrymd i en fristående byggnad och har en stor och härlig gård som kan delas in i tre mindre gårdar. Undervisningen bedrivs till stor del utomhus, och vi genomför många utflykter till skogen för att berika barnens upplevelser.
På Norlandia Förskolor Kullerbyttan arbetar vi i storarbetslag, där pedagogerna är flexibla och inte bundna till fasta avdelningar. Detta skapar en trygg miljö för alla barn, som lär känna alla i personalgruppen. Vi har två avdelningar med plats för 38 barn: en för yngre barn och en för äldre barn.
Vårt pedagogiska arbete bygger på barnens intressen, förmågor och behov, vilket ger dem möjlighet att utveckla sin fantasi, språk och kommunikationsförmåga. Genom att arbeta med projekt och aktiviteter främjar vi barnens nyfikenhet och lärande i en stimulerande och trygg miljö.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss på Norlandia förskolor erbjuder vi dig kompetensutveckling varje termin utifrån förskolans prioriterade mål och satsningar. Du får ta del av våra unika koncept, kompetensutvecklingsdagar på förskolan, centrala insatser samt genom utbud i vår digitala lärplattform.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader
Omfattning: 75 %
Arbetstider: Schemalagd arbetstid utifrån verksamhetens behov (nuvarande öppettider är kl. 06:00–17:30)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 20260831
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Telefonnummer: 010-761 20 97
E-postadress: helane.ermagan@norlandia.com
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Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6204338-2129007". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Tallholmsvägen 13 (visa karta
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589 37 LINKÖPING Arbetsplats
Norlandia Förskolor Jobbnummer
10020526