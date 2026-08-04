Badvärd varmvattenbassäng
Bengtsfors kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Bengtsfors Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Bengtsfors
2026-08-04
, Dals-Ed
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Bengtsfors kommun – en plats att trivas och växa i!I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.Välkommen till Bengtsfors kommun!
Bengtsfors kommun kommer öppna upp varmvattenbassäng i Bäckefors. Vi söker nu en engagerad badvärd och söker dig som vill vara med från starten och bidra till en trygg, välkomnande och trivsam miljö för våra besökare.
Det här är ditt jobb
Som badvärd är du en viktig del av verksamheten och möter våra besökare dagligen. Du ansvarar för att skapa en positiv upplevelse genom god service, säkerhetstänkande och ett professionellt bemötande. Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Ta emot och informera besökare
Ansvara för bokningar
Övervaka verksamheten och bidra till en trygg badmiljö
Enklare skötsel och tillsyn av anläggningen
Städning och ordningshållning
Stöd vid aktiviteter och gruppverksamhet
Tjänsten kan komma att kombineras med annat arbete/säsongsarbete på sommaren
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor
Är ansvarstagande, flexibel och kan arbeta självständigt
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt
Har erfarenhet från service, friskvård eller liknande verksamhet
Har kunskap om hygienrutiner och renhållning/städ
Vattenvana och god simkunnighet är ett krav
Livräddnings- och HLR-kunskaper är meriterande
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete med mycket kundkontakt
En arbetsplats med fokus på hälsa, välmående och livskvalitet
Möjlighet att vara med och utveckla verksamheten
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för våra besökare
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Kompetensutveckling inom relevanta områden
Villkor för tjänsten
Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse
Projektanställning 1 år med möjlighet till förläggning
1-2 tjänster
50-100 %
Individuell lönesättning
Kollektivavtal enligt AB
Bassängen finns i Bäckefors
Vår rekryteringsprocess
I Bengtsfors kommun arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering. Vi strävar efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Vi läser ansökningarna löpande så tveka inte att skicka in din ansökan till oss. Vi kontaktar dig om din ansökan är aktuell för nästa steg i rekryteringsprocessen.
Välkommen till Bengtsfors
Rik och vacker natur, vackra bruksorter, rik historia och kultur. Det finns mycket att uppleva i Bengtsfors.
Området präglas av höga berg och många sjöar som binds ihop av Dalslands kanal, vilket har gjort Bengtsfors populärt bland naturentusiaster och paddlare.https://www.vastsverige.com/bengtsfors/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors Kommun
(org.nr 212000-1470), https://www.Bengtsfors.se
668 40 BÄCKEFORS Arbetsplats
Bengtsfors kommun Kontakt
Enhetschef
Anna Nilsson anna.nilsson@bengtsfors.se +46531526782 Jobbnummer
10020550