Sjuksköterska till vårdavdelning 4 , Psykiatriska kliniken i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-08-04
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling skall stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet. Psykiatriska kliniken har sin verksamhet i ett nybyggt hus där vårdmiljön präglas av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa. Vård- och arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket märks på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken är klimatsmart genom självförsörjning av bland annat el och värme.
Vi söker nu sjuksköterska till avdelning 4.
Vårdavdelning 4 är en slutenvårdsavdelning med 13 vårdplatser med ca 30 anställda. Vår inriktning och målgrupp är personer med dubbeldiagnos - psykisk ohälsa samtidigt ett beroende/missbruk. Utöver avdelningen har vi en tillhörande tillnyktringsenhet med 6 vårdplatser. Vi arbetar också med akuta samt planerade abstinensbehandlingar. Vårt arbete sker i nära samarbete med övriga avdelningar på kliniken.
Viktiga delar i vårt dagliga arbete är samarbete och planering med öppenvårdsmottagningar, kommun, polis, behandlingshem och primärvård. Vi arbetar utifrån en arbetstidsmodell enligt en modifierad 3-3-modell, detta betyder att du har en förkortad veckoarbetstid med bibehållen heltidslön. Som nyanställd i regionen kan du ingå i en sådana schema modell efter 3 månader.
Din roll blir viktig som en del i vårt vårdlag och verksamhet för att nå målen med att få bästa och möjliga behandling och vård för våra patienter.
Inom psykiatriska kliniken har du stora möjligheter att vidareutbilda dig och få psykiatri som specialitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Vi arbetar i vårdlag där du är med och planerar vården tillsammans med patient, ansvarig läkare och övriga medarbetare i vårdlaget. I arbetet med vårdplaneringar ingår kontakt tillsammans med närstående, kommun och öppenvård. Avdelningen har varierande arbetsuppgifter och nya utmaningar varje dag. Du arbetar i ditt vårdlag med medicindelning, vårdplaner och leder det dagliga psykiatriska omvårdnadsarbetet.
Vi erbjuder dig som sjuksköterska varierande arbetsuppgifter med utrymme för egna initiativ och möjligheten att påverka vård innehållet.
För att du ska lyckas i rollen erbjuds du introduktion och handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för psykiatriskt omvårdnadsarbete och vill vara med och utveckla heldygnsvården. Erfarenhet av psykiatri är meriterande.
Du bör ha god samarbetsförmåga och förmåga att fatta egna beslut. Vi ser vidare att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, med lägst nivå C1.
Trivs du med varierande arbetsuppgifter samt utmaningar i ditt vardagliga arbete så tveka inte att skicka in din ansöka
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-31 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Avdelningschef
Nils Lindholm nils.lindholm@regionvasterbotten.se +46761103017 Jobbnummer
10020523